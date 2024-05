Dekle zmagovalca Formule 1 v obleki za le 47 evrov

Lepotica, ki je osvojila srce zmagovalca letošnje dirke v Monacu, je brez dvoma zasijala. Njeni različni stajlingi so privabili oči marsikoga. Čudovite obleke in seti, ki jih je nosila, so ustvarili veliko zanimanja. Njihove cene pa so presenetile tudi nas.

Obleka, ki jo je Alexandra nosila na gala večerji, stane le 47 evrov

Alexandra saint Mleux in Charles Leclerc na gala večerji po osvojeni zmagi. Foto: Profimedia

Tisti, ki smo se spraševali, iz kje je ta prefinjena obleka, ki jo je Alexandra nosila na gala večerji, imamo odgovor. Obleka je znamke Meshki, naročiti jo je možno prek spletne trgovine, ki svoje kose dostavlja tudi v Slovenijo. Prvotna cena obleke je znašala približno 79 evrov, nato pa se je pojavila na znižanju, kjer je še vedno na voljo. Trenutna cena obleke znaša 47 evrov.

Rožnata obleka, ki je vzbudila največ zanimanja

Alexandra z obleko, ki je vzbudila ogromno zanimanja. Foto: Guliverimage

Opazili smo stajling, ki ga je poustvarila z rožnato obleko, ki izžareva poletje. Ko smo se poglobili v raziskovanje, smo opazili enako obleko v spletni trgovini Realisation. Cena omenjene obleke znaša 270 evrov. Alexandra jo je kombinirala z belimi sandali in ročno torbico. Za piko na i je dodala očala z zlatimi okvirji.

Komplet krila in jakne v roza barvi je na Alexandri vsekakor zablestel

Komplet, ki ga je nosila Alexandra, kriči po poletju. Foto: Profimedia

Alexandra je pokazala poletni stajling, ki je padel v oči že na prvi pogled. Izjemno lepa roza barva v kombinaciji z rjavimi lasmi partnerke zmagovalca Formule 1 v Monaku. Komplet je znamke Devon Windsor, ki ponuja izjemno elegantne in kvalitetne kose. Cena kompleta znaša približno 300 evrov.

