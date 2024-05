O trendih v manikuri za pomlad smo že govorili, a ta se počasi že bliža koncu in zamenjalo jo bo poletje. Letos lahko pričakujemo pestro barvno paleto vseh odtenkov, ki ji lahko dodamo kristalčke ali celo bleščice. Verjamemo, da vas trendi ne bodo razočarali. Če vas zanima, kakšno barvo in dizajn izbrati za svoje poletne nohte, berite naprej.

Mavrična francoska manikura

Belo francosko manikuro bo zamenjala mavrična, ki bo kričala po poletju. Izbirajte med najrazličnejšimi barvami in popestrite svoje nohte. Odločite se lahko tudi za dvojno francosko, kar pomeni, da na svoj noht dodate dve barvi, na primer s svetlo roza debelejšo obrobo in temno roza tanjšo obrobo.

Nude barve ostajajo v trendu

Nevtralne odtenke je treba omeniti vsako sezono, saj predstavljajo večno klasiko in najboljšo možnost, ko ne vemo, kaj izbrati.

Z dodatkom zelene ne boste zgrešili

Mogoče ni vsem najbolj pri srcu, ampak zelena barva bo letos še kako zaželjena. Vsi odtenki bodo predstavljali trend, ki ga boste preprosto morali nositi. Izberete lahko le en odtenek, lahko pa se odločite za mavrično francosko manikuro v odtenkih zelene.

Na nohte dodajte barvne kristalčke

Kristalčki so bili priljubljeni že nekaj časa nazaj, nato pa smo nanje malo pozabili oziroma se jim izogibali. No, zdaj se vračajo! Izberite barvne ali srebrne in jih razporedite po nohtu. Ne boste verjeli, kakšen lesk bodo ustvarili na soncu.

Pastelne barve ostajajo v trendu tudi letošnje poletje

Pastelnih barv se razveselimo vsako poletje, saj se zelo lepo podajo na nohte. Letos bosta med njimi najbolj zaželjeni pastelno modra in rumena barva.

Rdeča v odtenku češnje

Rdeča je bila lani in letos v trendu vsako sezono, razlikovali so se le odtenki. Tokrat bo zaželjena rdeča v odtenku češnje.

