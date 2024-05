Zakaj je teniška moda najbolj vroč trend ta hip?

V slovenskih kinih se je že začel predvajati film Izzivalci, v katerem je med glavnimi igralci Zendaya, ki je teniško modo še kako dobro uprizorila. Nosila je vse od teniških kril z loparjem v roki, polo majic in puloverjev pa vse do čevljev s tenis žogicami namesto pet, ki jih je ustvarila modna hiša Loewe. V tem članku vam razkrijemo, kako se lahko s pri nas dostopnimi oblačili v teniškem slogu oblečete tudi vi.

Teniška moda ni mogoča brez teniškega krila

Svoj stil lahko sestavljate po kosih in s tem pričarate športen poletni videz. Eden izmed takih kosov je vsekakor športno krilo, ki ga lahko nosite tudi za nešportne dejavnosti. Znano nam je predvsem kratko krilo, a letos bo še bolj priljubljeno malo daljše, kakršnega nosi Zendaya. Najdete ga lahko v športnih in tudi elegantnih verzijah na Zalandu, Zari, About You in ostalih trgovinah, ki so dostopne v Sloveniji.

Polo majica in pulover se bosta odlično podala k krilu

K krilu lahko kombinirate polo majico ali pulover z dolgimi in kratkimi rokavi. Tudi ramena so lahko odprta. S takšnim stilom se lahko odpravite na tenis, kavo, sprehod ali pa celo na golf.

Teniška obleka bo pritegnila vse oči

Za preprostejši videz pa bo poskrbela enodelna teniška obleka s polo ovratnikom, ki je prav tako dostopna v veliko trgovinah po Sloveniji ali na spletu.

Kombinacija krila in superg bo izrazila športni duh vsake ženske

Celotnemu videzu lahko dodate superge, kot so New Balance ali Nike. Kupite jih lahko na spletni trgovini Zalando, About You ali pa v fizičnih trgovinah kot so Sport Vision, Intersport in ostale.

Šilt kapa za varovanje pred soncem

Teniška šilt kapa bo popestrila vaš stil, zato je ne pozabite vključiti v končni videz. Na razpolago so različne barve in modeli, ki pa so že dostopni v skoraj vseh modnih trgovinah.

Pentlje še ne gredo iz mode

V lase dodajte pentljo v enaki barvi kot je vaš stilski videz. Priljubljene so že od lanskega leta in še vedno ostajajo. Kupite jo lahko v Zari, Stradivariusu ali pa jo naročite iz kakšne spletne trgovine.

