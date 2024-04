Pozabite Adidas Samba, v trendu so že druge superge

Modne prestolnice so že lani preplavile superge Adidas Samba, ki jih je bilo mogoče videti povsod, nosilo jih je veliko zvezdnic in vplivnic, njihove fotografije so krožile po družbenih omrežjih, zato so pristale na listi želja marsikoga. No, zdaj se je ta trend nekoliko ohladil, saj so v igro prišle druge superge, za katere si ne bi mislili, da bodo kdaj tako priljubljene v modni industriji. Mogoče se skrivajo v ravno vaši omari, saj so na trgu že nekaj časa. Sprva so bile namenjene pohodništvu in gorskemu teku, zdaj pa so se uveljavile tudi na področju mode.

V zadnjem času so bile v njih opažene mnoge zvezdnice, kot so Emily Ratajkowski, Hailey Bieber, Kylie Jenner in Bella Hadid. Gre za superge francoske blagovne znamke Salomon. Najpriljubljenejši je model XT-6, ki so ga nosili tudi številni obiskovalci tednov mode v Londonu in Köbenhavnu.

Tako je Bella Hadid svoj stil združila s Salomonovimi supergami. Foto: Profimedia

Trend debelih športnih superg lahko povežemo z letom 2019, ko je Rihanna nosila par XT-6. Nato je pevka februarja 2023 znamko povzdignila do kultnega statusa, ko je med svojim nastopom na Super Bowlu nosila par MM6 Maison Margiela x Salomon Cross Lows. S tem se je čez noč iskanje tega sloga na Googlu precej povečalo.

Na koncertu je nosila superge Salomon. Foto: Profimedia

Salomon so imenovali za najhitreje rastočo znamko športnih copatov na platformi StockX. K temu so vsekakor prispevale zvezdniške podpore, zanimiva sodelovanja in povečano zanimanje po opremi za prosti čas.

To so superge, ki bodo letos velik trend. Uskladite jih lahko s športnim, elegantnim in tudi preprostim stilom, tako vsestranski in dostopni so. Na voljo so v različnih barvah, ki so opazne in primerne za vsakogar. Poskrbele bodo, da boste zadeli popolno ravnovesje med drznostjo in ne pretirano bleščavostjo.

Cena teh superg je nekaj več kot 200 evrov, kar ni malo, a je vseeno kar nekaj stotakov nižja od drugih "it" čevljev v modnem svetu.