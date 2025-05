To bo razveselilo vse, ki ste naveličani kožnih odtenkov, klasične francoske manikire ali vedno znova iste rdeče. Manikira "silk glass" bo to poletje pravi modni hit, ki kljub svojemu minimalizmu pritegne poglede. V nadaljevanju razkrivamo, kako je videti, kako jo nositi in s čim jo je najbolje kombinirati.