Čas, ko postanejo sprehodi ob morju stalnica, je že tu in to je naznanil tudi priljubljen slovenski igralec Matej Zemljič. Nazadnje je zaigral v seriji Skrito v raju in si s tem priboril obilo pozornosti, kar je postalo jasno tudi pri njegovem sprehodu ob morju na otoku Rab, kjer je izbral prefinjen stajling, ki bo to poletje izstopal v moški modi.