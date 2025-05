To pomlad in poletje bo v modnem svetu ponovno izstopal kos, katerega priljubljenost se prenaša iz generacije v generacijo. Bermuda hlače so eden izmed zelo priljubljenih kosov, ki združuje udobje, eleganco in sproščenost. Pohvalijo se lahko s svojo bogato zgodovino, ki izvira iz tropskih krajev, kjer so jih moški nosili kot del uradne uniforme. Danes so hlače v takšnem kroju nepogrešljiv kos tako v moški kot tudi ženski garderobi.

Bermuda hlače se vračajo v modo. Foto: Profimedia

Kateri modeli, materiali in barve bodo v ospredju?

V ospredju bodo bermuda hlače z nekoliko višjim pasom in sproščenim, a strukturiranim krojem, ki se prilega različnim postavam. Najbolj priljubljeni materiali bodo lan, bombaž, viskoza in džins, ki so zračni, prijetni za nošenje in vizualno lahkotni. Barvna paleta se bo vrtela okoli naravnih in nevtralnih tonov, kot so bela, bež, olivno zelena in klasična džins modra, medtem ko bodo pastelni odtenki, kot so svetlomodra, rožnata ali sivkasta, poskrbeli za svežino in ženstven pridih.

Kombiniranje bermuda hlač je zelo preprosto. Foto: Profimedia

Kako vpeljati bermuda hlače v svoj slog?

Elegantno za pisarniški videz

Izberite kakovostne materiale, kot so lan, viskoza ali bombaž. Kombinirajte jih s srajco, suknjičem in mokasini. Pri barvah posezite po črni, bež, modri ali celo temnozeleni. S tem boste ustvarili minimalističen, a prefinjen videz.

Čiste linije za urejen videz Foto: Shutterstock

Sproščen videz za vsak dan

Bermuda hlače iz džinsa bodo letos še posebej izstopale. Poleg estetskega videza so udobne in primerne za vsakodnevno nošenje. Za končno dopolnitev videza dodajte preveliko srajco ali top iz enakega materiala.

Ohlapnost je tista, kar naredi videz sproščen. Foto: Shutterstock

Za vse, ki obožujejo minimalizem

V toplejših dneh se lahko odločite za laneno kombinacijo v beli barvi. Ob tem bo minimalizem vsekakor prišel do izraza.

Sestavite stajling z minimalističnimi kosi. Foto: Profimedia

