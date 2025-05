Letošnja pomlad prinaša nostalgičen preplet udobja, retro športne estetike in trajnostnih odločitev. V ospredju bodo modeli, ki jih lahko kombiniramo s kavbojkami, lanenimi hlačami ali celo preprostimi oblekami. V nadaljevanju tega članka predstavljamo sedem parov čevljev, ki jih bomo v naslednjih mesecih zagotovo pogosto videvali.

Asics Gel-1130

Retro model, ki se vrača na modne ulice, a to niso le modne superge. So zračne in s stabilnim podplatom, kar ponuja idealno ravnovesje med športno zmogljivostjo in uličnim stilom.

Adidas Spezial

Superge, ki so priljubljene predvsem zaradi svoje vintage oblike in preproste barvne palete. Nosite jih lahko s preprostim stilom, kar bo poskrbelo za izstopanje.

On Cloud 6

Izjemno lahki in prilagodljivi čevlji, ustvarjeni za aktivne dni ali le sprehode po mestnih ulicah. Imajo značilen, oblaku podoben podplat, ki zagotavlja udobje in blaženje pri vsakem koraku.

Nike Cortez

Ikoničen model iz sedemdesetih, ki je ponovno v trendu. Preproste in hkrati opazne superge, ki se brez težav povežejo s športnim in retro videzom. Odlično se ujemajo tudi z džins kosi in minimalističnimi kombinacijami.

Veja CAMPO

Trajnostni odgovor na klasične bele superge, ki so izdelane iz ekoloških materialov, z minimalističnim dizajnom in značilnim logotipom V. Primerne so za vse tiste, ki želijo uskladiti modni okus z okoljsko ozaveščenostjo.

Onitsuka Tiger

Japonska klasika, ki s svojo tanjšo silhueto in retro dizajnom spominja na zlato dobo atletike. Modeli Onitsuka Tiger so idealni za tiste, ki iščejo unikatno alternativo masovni obutvi. Najbolj priljubljene so v rumeni barvi, kar doda piko na i vsakemu stajlingu.

