Pomlad je čas prebujanja, svežine ter lahkotnosti in to velja tudi v modi. S sončnimi dnevi se v ospredje vračajo lahkotni materiali, nežni odtenki in kroji, ki združujejo udobje ter eleganco. Letos bomo priča prav posebni romantiki pastelnih tonov, brezčasni beli barvi, zapeljivemu satenu in lahkotnim dolgim oblekam.