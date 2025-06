Nakupovalni vodnik: pleteni kosi, ki bodo zaznamovali poletje

Topi in majice

Za na plažo si lahko čez kopalke nadenete top ali majico, ki bo poskrbela, da se boste počutili udobno tudi, ko boste sedeli v baru. Odtenki bele, bež ali pastelne barve se čudovito podajo k zagoreli polti, še posebej v kombinaciji s slamnatimi dodatki.

Jope in puloverji

Pletena jopa in lahkoten pulover sta tiste vrste kosa, ki ju vzamemo s seboj, ko ne vemo, kaj pričakovati od večera. Rahlo prevelik kroj, spuščena ramena in mehek material dajejo občutek udobja.

Obleke

Pletene obleke so letos eden najbolj vsestranskih kosov. Lahko so oprijete in dolge ali kratke in zračnejše. Nosimo jih lahko s sandali čez dan ali s petami za večerni videz. Posebej priljubljene so obleke z zanimivimi teksturami in detajli, kot so zavezovanja, odprti hrbti ali asimetrični izrezi.

Hlače

Široke hlače ustvarijo sproščen, a urejen videz. Z visokim pasom in mehkim padajočim materialom poudarijo silhueto brez občutka utesnjenosti. Kombinirajte jih s preprostim topom ali ujemajočo pleteno majico.

