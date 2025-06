s.Oliver Black Label POP-UP BOX prihaja v Maribor!

Moda s karakterjem prihaja na Glavni trg! Od 24. do 29. junija se bo s.Oliver Black Label predstavil v novi, še bolj prefinjeni podobi – in to kar v središču Maribora. Ekskluzivni POP-UP BOX bo za nekaj dni postal modna točka, kjer boste lahko pobliže spoznali najnovejšo kolekcijo in doživeli znamko na edinstven način – z znanimi osebnostmi v živo: Vesno Ponorac, Luko Pehnecem, Melanie Mekicar in Hajdi Korošec . Obenem si boste lahko brezplačno zagotovili personalizirano ilustracijo v živo ter se zabavali ob ritmih DJ-a.

Kaj vas čaka?

Prvi dan, v torek, 24. junija, ob 12. uri, vas pričakuje svečana otvoritev z gostjo Hajdi Korošec Jazbinšek, nekoč pevko, danes pa uspešno podjetnico. Med 15. in 17. uro bo z vami delila svoj pogled na modo in znamko s.Oliver Black Label – in tudi za kakšno fotko bo priložnost!

Od 24. do 26. junija bo umetnik Mitja Bokun ustvarjal modne ilustracije obiskovalcev – da, tudi vas lahko ujame na papir v elegantni potezi.



Posebni dogodki v četrtek in petek: Četrtek, 26. junij Ob 16.00 – modno svetovanje s Kajo Karba Ob 17.00 – Meet & Greet z Melanie Mekicar , priljubljeno ambasadorko znamke

Petek, 27. junij Ob 17.00 – modni nasveti z Luko Pehnecem Ob 18.00 – srečanje z Vesno Ponorac , znano radijsko voditeljico in igralko



Hajdi, Melanie in Vesna osebno! Obiskovalci bodo imeli priložnost srečati tri izjemne ženske: Melanie Mekicar, Vesno Ponorac in Hajdi Korošec Jazbinšek. Vsaka izmed njih bo delila svojo modno zgodbo, nasvete in energijo – čas pa bo tudi za sproščen klepet in fotografiranje. Ne zamudite teh posebnih trenutkov! Za dodatne informacije spremljajte Facebook stran s.Oliver Slovenija!

In to še ni vse! Vsak obiskovalec se lahko vključi v nagradno igro – že ob prijavi vas čaka simpatično darilce (kapa, torba, pahljača, popust …), nato pa še možnost, da osvojite: Osvojite VIP nakupovanje v vrednosti 500 evrov, 300 evrov ali 100 evrov,

v vrednosti 500 evrov, 300 evrov ali 100 evrov, Nagradni sklad v vrednosti več kot 2.000 €

10x bon za nakup v vrednosti 40 evrov. Ob tem pa še: prosecco za osvežitev,

sladki piškoti The Posh Cookie.

DJ Berti za pravo poletno vzdušje.

Prenovljena kolekcija s.Oliver Black Label navdušuje z vrhunskimi materiali, zlatimi detajli in dizajnom, ki povezuje klasiko z modernim stilom. To je moda, ki vas spremlja od jutranje kave do večernega druženja – sproščena, elegantna in samozavestna.

s.Oliver Black Label POP-UP BOX

bo na naslovu:

Glavni trg, Maribor

kdaj : 24. - 29. 6. 2025

