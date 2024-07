Kako kombinirati dolga krila in prevelike majice?

Moda je prostor, ki ponuja neskončno kombinacij. Stiliramo lahko kose oblačil vseh barv, materialov in oblik. Ena izmed trenutno zelo priljubljenih sta krilo in prevelika (ang. oversized) majica. V nadaljevanju vam razkrivamo nekaj napotkov, kako ju najbolje kombinirati.

Prvi korak: izbira pravega dolgega krila

S črno klasiko ne morete zgrešiti. Foto: Shutterstock

Dolga krila so na voljo v različnih slogih, materialih in barvah. Preden izberete preveliko majico, je pomembno, da se odločite za krilo, ki ustreza vaši postavi in priložnosti. Najpriljubljenejše vrste dolgih kril so plisirano, maxi in a-linija krilo.

Plisirano krilo

Dodaja volumen in gibanje vaši kombinaciji. Odlično se poda z bolj oprijetimi majicami.

Maxi krilo

Popolno za sproščen, a glamurozen videz. Kombinirajte ga z majicami iz lahkih materialov.

Barvno krilo je odlična izbira za poletne dni. Foto: Shutterstock

A-linija krilo

Klasika, ki se prilega skoraj vsaki postavi. Dobro se ujema s prevelikimi majicami v živahnih barvah ali z zanimivimi potiski.

Drugi korak: prava prevelika majica

Stajling s krilom, ki je odlična izbira za ulični sprehod. Foto: Shutterstock

Ko izbirate majico, razmislite o naslednjih dejavnikih.

Material

Mehki in lahki materiali, kot so bombaž ali lan, so odlični za poletje, medtem ko so debelejši materiali, kot je flis, primernejši za hladnejše mesece.

Barva in vzorec

Nevtralne barve, kot so bela, siva ali črna, so vsestranske in jih lahko preprosto kombinirate. Če želite dodati malo drznosti, izberite majico z zanimivim potiskom ali v živahnih barvah.

Tretji korak: kombiniranje

Spodaj delimo nekaj nasvetov, kako združiti dolga krila in prevelike majice za različne priložnosti.

Svetle barve bodo poskrbele za ženstvenost in eleganco. Foto: Shutterstock

Sproščen dnevni videz

Združite plisirano krilo v pastelni barvi z belo majico. Dodajte športne copate in minimalistične dodatke za svež in udoben videz.

Eleganten večerni videz

Izberite črno maxi krilo in ga kombinirajte z majico iz svile ali satena v temnejši barvi. Dodajte pete in elegantno torbico za prefinjen videz.

Boemski stil

Maxi krilo z vzorci združite z enobarvno majico. Dodajte sandale in velike uhane za popoln "boho" videz.

Poslovni videz

Kombinirajte krilo a-linija s preprosto majico v nevtralni barvi. Dodajte blejzer in elegantne čevlje za profesionalen, a udoben videz.

Črna barva z detajli bo vašemu videzu dodala glamuroznost. Foto: Shutterstock

Preberite še: