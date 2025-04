Toplejši in sončni dnevi so tukaj, zato je odličen čas, da izkoristite sončne žarke in se odpravite na pohod. Tako boste čas preživeli v naravi, ki ustvari notranji mir in nadvse dobro počutje. Še preden pa se odpravite, poskrbite, da ste za tovrstno aktivnost primerno opremljeni. To vključuje tudi pravo obutev, ki bo poleg udobja poskrbela tudi za vašo varnost.

Pohodniška obutev za moške

Pri pohodniški obutvi je pomembno, da je udobna, podplat pa mora biti varen in pravilno oblikovan. Izberite moške superge ali čevlje z ojačano peto, dobro oporo gležnja in nedrsečim podplatom, ki omogoča stabilen korak tudi na spolzkih ali neenakomernih terenih.

Pohodniška obutev za ženske

Tudi za ženske velja, da naj bo pohodniška obutev udobna in stabilna. Priporočljivo je izbrati modele, ki so nekoliko lažji, a vseeno zagotavljajo dovolj opore, so iz zračnih materialov in imajo primerno oblikovan vložek, ki podpira naravno gibanje stopala in preprečuje utrujenost tudi po večurnem pohodu.

Pohodniška obutev za otroke

Pri otrocih je ključno, da imajo superge, ki jim omogočajo svobodno gibanje, hkrati pa so trpežni in odporni proti obrabi. Pomembno je, da se čevelj dobro prilega, ima mehak in čvrst podplat ter zapiranje na ježka ali elastiko za hitro obuvanje in sezuvanje, kar olajša vsakodnevne avanture.

