Izkoristite vikend za izlet v Celje: kaj tam početi in kaj si ogledati?

Celje je starodavno mesto s sodobnim pridihom, ki vas bo navdušilo. Vsekakor je odlična izbira za vikend izlet, saj ponuja široko paleto raznovrstnih aktivnosti. Za vse navdušence nad zgodovino je v celjskih muzejih predstavljeno vse in še več o zgodovini tega čudovitega mesta, v katerem so včasih živeli celjski grofje. Če ste ljubitelj športa in narave, mesto ponuja pestro izbiro pohodniških in kolesarskih poti. Tudi kulinarični navdušenci ne bodo razočarani nad dobrotami, ki jih ponuja mesto. Pa tudi za vse varčne bo Celje poskrbelo, saj so cene prijaznejše kot v prestolnici.

Začnimo z zgodovinskimi atrakcijami

Stari grad Celje

Velja za eno izmed najbolj obiskanih turističnih atrakcij v Celju. Stari grad je eden izmed največjih slovenskih gradov, ki je znan po svoji bogati zgodovini. V njem so bivali Celjski grofje. Vse to je vidno tudi iz ostankov na gradu. Poleg razgleda na celotno mesto ponuja tudi poglobitev v zgodovino, aktivnosti za otroke in skrite kotičke, kjer si lahko pripravite piknik. Na grad se lahko odpravite peš ali pa z avtom.

Pokrajinski muzej Celje

Muzej, ki že več kot 130 let zbira in varuje kulturno dediščino Celja. V mestu se nahajata dva osrednja mestna razstavišča, Knežji dvor in Stara grofija, ki predstavljata pogled v zgodovino in kulturo celjske regije.

Staro mestno jedro

Obvezno se morate sprehoditi čez staro mesto jedro, ki ga krasijo spomeniki in zgodovinska infrastruktura. Eden izmed spomenikov, ki si ga lahko ogledate, je kip Alme M. Karlin, ki je bila poliglotka in ena največjih svetovnih popotnic vseh časov. Obiščete pa lahko tudi njeno hišo – dom neustrašne Celjanke.

Celjski dom v mestnem jedru Foto: Shutterstock

Tehnopark Celje

Celje se lahko pohvali tudi z največjim znanstvenim parkom v Sloveniji. Velja za prvi park znanosti, tehnologije in inovativnosti. Je prostor za učenje, druženje, igranje, raziskovanje in čudenje vsemu, kar ponuja svet. V Tehnoparku vas čakajo tri nadstropja, ki ponujajo kar 53 igralnih postaj in magični svet iluzij.

Izkoristite dan za športne aktivnosti

Pot okoli Šmartinskega jezera Foto: Taja Kaja Cekuta Šmartinsko jezero

Odpravite se na sprehod okoli Šmartinskega jezera, ki je eno izmed največjih umetnih jezer v Sloveniji. Pot okoli jezera vam bo vzela od ene do dveh ur.

Ponuja tudi številne kotičke, kjer lahko razprostrete odejo in si pripravite piknik. Ob hoji vas bodo spremljale table, na katerih je navedeno vse o živalih in rastlinah, ki se nahajajo v jezeru in okoli njega. Za konec si privoščite ledeno kavo ali limonado v lokalu Panorama ob parkirišču, ki nudi osupljiv pogled na jezero. Pot okoli Šmartinskega jezera Foto: Taja Kaja Cekuta

Celjska koča

Za vse pohodnike bo odlična izbira pohod na Celjsko kočo, ki vam bo vzel približno eno uro hoje do vrha. Če ste bolj kolesarski tip kot pohodniški, se lahko do vrha odpravite tudi s kolesom. Na vrhu najdete odlično gostinsko ponudbo, igrala za otroke, drčo z napihljivimi tubami, bobkart in pustolovski park s poligonom plezalnih elementov.

Sprehod ob reki Savinji

Čez mesto Celje teče reka Savinja, ob njej pa se nahaja pot, ki vodi od centra mesta do visečega mosta. Med potjo se nahajajo tudi lokali, ki ponujajo odlično kavo in prigrizke. Ta pot je odlična za sprehod z vašimi pasjimi ljubljenčki. Med potjo si lahko ogledate tudi kip Splavar in čudovit most, ki vodi do mestnega parka.

Anski vrh

Če boste v mestnem parku in si boste želeli še malo svežega zraka in dobrega počutja, se lahko podate na krajši pohod do Anskega vrha. V gozdu, ki mu pravijo tudi mestni gozd Celje, je 12 različnih poti. Ob hoji boste srečali drevesno hiško, ki bo vsekakor zanimiva za vaše najmlajše. Hiška je vpeta med šestimi drevesi, njen pogled pa se razprostira na najstarejšo bukev v gozdu. Ogled hiške je brezplačen.

Drevesna hiška v Celju Foto: Shutterstock

Kulinaričen oddih je obvezen

Zajtrk v Pišek baru Foto: Taja Kaja Cekuta Pišek bar

V neposredni bližini avtoceste se nahaja Pišek bar, ki zjutraj služi kot najbolj priljubljena celjska destinacija za zajtrke. Ponujajo raznoliko ponudbo jedi in napitkov. V Celju za kulinariko velja pravilo: veliko, dobro in poceni. Tega se držijo tudi v Pišek baru. Privoščite si lahko poširana jajca s holandsko omako in lososom, jajčka na vse načine, sadne sklede z njihovo domačo granolo, zdrave sendviče in še več.

V času kosila pa že odprejo svojo dnevno ponudbo z burgerji, naloženim krompirčkom, solatami in ostalim. Tudi sladice so izvrstne, zato pozor vsi čokoladni navdušenci. Brownie s karamelo in sladoledom, povaljanim v orehih, je pregreha, ki vam je ne bo žal naročiti. Nekatere jedi iz ponudbe pa predstavljajo tudi na Odpri kuhinji v Ljubljani.

Prigrizki, ki si jih lahko privoščite Foto: Taja Kaja Cekuta

Hotel in kavarna Evropa

V mestnem jedru ob kipu Alme M. Karlin se nahaja Kavarna Evropa, ki že leta nudi pestro ponudbo slaščic in pijače, v ponudbo pa so vključili tudi slane jedi. Notranjost krasijo okrašen strop in mogočni stebri, ki so vredni ogleda, če ne kave. Tukaj si lahko privoščite Celjsko rolico, ki velja za tradicionalno slaščico v Celju. Hrustljavo zapečena orehova skorjica, prelita s čokolado, posuta z orehi in polnjena s svežo smetano. Sliši se okusno, kajne?

Celjani so navdušeni Foto: Bralec Stari pisker

Verjetno ste že slišali za Stari pisker. Če ne, potem se morate ustaviti in poskusiti njihove jedi. Celjani so navdušeni nad njihovimi burgerji in verjamejo, da boste tudi vi. Restavracija se nahaja v centru v bližini tržnice. Nudi sproščen ambient, ki ga lahko doživite ob okusni hrani.

Atelje Q

Ali ste v Ljubljani v Cityparku pred trgovino Interspar kdaj zavonjali vonj po cimetovih rolicah? Tam je namreč včasih postavljena stojnica, kjer nudijo polnjene cimetove rolice najrazličnejših okusov. No, ta stojnica prihaja iz Celja. V Atelje Q ročno pripravljajo omamno dobre slaščice, ki jih lahko kupite v njihovi butični slaščičarni v Celju na Prešernovi 6. Poleg cimetovih rolic ponujajo tudi churrose, vročo čokolado, piškote in še več.

