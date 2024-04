Pohodniška oblačila za moške, ki vas bodo navdušila

Po tednu dežja se končno približujejo topli dnevi, ki jih boste lahko izkoristili za izlet v višavja. Gorski sončni žarki vas bodo obsijali in vi boste zažareli, še posebej ko boste imeli na sebi oblačila, v katerih se boste počutili udobno in boste hkrati v koraku z modo. Razkrivamo vam, kje v Sloveniji lahko kupite moška pohodniška oblačila, ki so trenutno v trendu.

V gorah je hladno, zato je potrebna kvalitetna pohodna jakna

Zrak v višavjih je kljub večji izpostavljenosti soncu hladnejši, zato ne pozabite na temu primerno opremo. Jakna je vsekakor obvezna, saj vas bo pogrela in poskrbela, da bo vaš izlet prijeten.

Pod jakno lahko dodate tudi jopo

Včasih v visokogorjih jakna ni dovolj, zato lahko pod njo dodate tudi flis jopico, ki vas bo dodatno pogrela. Pestro izbiro teh najdete v Intersportu na oddelku s pohodniško opremo in oblačili.

Majica naj bo iz materiala, ki diha

Material je pri vseh športnih oblačilih zelo pomemben, saj koža med potenjem potrebuje zrak. Za to pa poskrbi tudi majica, ki je izdelana iz materiala, ki diha. Izberite udobno majico, v kateri se boste počutili udobno.

Pohodniške hlače bodo poskrbele za udobje

Ob hoji so pomembne tudi pohodniške hlače, ki so lahko kratke ali dolge. Naj bodo raztegljive in udobne, saj bodo dobro pripomogle k brezhibni hoji. Najdete jih v različnih spletnih in fizičnih trgovinah med znamkami Mckinley, Salewa, Didriksons, Icepeak in drugimi.

Čevlji morajo biti primerni za pohodniški teren

Najpomembnejši del pohodniške opreme so udobni čevlji, ki bodo poskrbeli, da boste prišli do vrha. Preden se odpravite na daljši pohod, jih obvezno testirajte, da vas ob zadanem pohodu ne bodo presenetili žulji in bolečine.

Pokrivalo, ki vas bo ščitilo pred soncem

Močno sonce v višavjih smo že omenili. Kako se torej zaščititi pred njim? Uporabite sončno kremo z visokim zaščitnim faktorjem in nase nadenite pokrivalo, ki bo varovalo vašo glavo pred sončnimi žarki.

