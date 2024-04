Izkoristite konec tedna in se odpravite na Veliko planino

Slovenija je dežela s čudovito pokrajino, ki privabi veliko turistov. Končno so tukaj toplejši dnevi, ki so več kot odlični za pohod v planine ob koncu tedna. Ena izmed najbolj priljubljenih slovenskih destinacij je Velika planina, ki ponuja različne aktivnosti in planinsko kulinariko ter ob tem predstavlja posebne običaje. V tem članku razkrijemo, kje se lahko ustavite, kje lahko prenočite in kje imajo najboljše žgance s kislim mlekom.

Kako se povzpeti na Veliko planino in kje parkirati?

Do vrha Velike planine vodi več poti. Glavna pot je od spodnje nihalke, kjer lahko parkirate na parkirišču v Kamniški Bistrici. Do vrha se lahko povzpnete tudi z nihalko, vožnja traja približno deset minut, ali pa se na pot odpravite peš po Dolskem grebenu. Ta pot vam bo vzela okoli tri ure.

Druga pot je mogoča iz kraja Potok v Črni. Izbirate lahko med dvema potema, ki sta markirani in trajata ali dve uri ali štiri ure.

Tretja možnost je najprimernejša za družine z majhnimi otroki ali za starejše. Pot do vrha, če parkirate na parkirišču pri Ušivcu, vam bo vzela le slabo uro.

Foto: Žiga Zupan/Sportida

Tradicionalna kulinarika

Na Veliki planini je veliko pastirskih koč, kjer ponujajo tradicionalne dobrote. Ena izmed teh so žganci s kislim mlekom, ki jih lahko okusite v koči Pastirski stan Gradišekovih. Ponujajo tudi druge specialitete, kot so jabolčni zavitek in flancati. Zelo priljubljena je tudi gostilna Zeleni rob, kjer so hišna specialiteta sirovi štruklji in pečenica s kislim zeljem.

Foto: Shutterstock Foto: Žiga Zupan/Sportida

Kaj si morate ogledati?

Žafran je že začel poganjati iz travnate površine, ujeli pa ga boste lahko nekje do konca aprila, zato pohitite.

Foto: Velika planina d. o. o.

Pastirsko naselje je obvezen za ogled za vsakega obiskovalca Velike planine. Prikazuje klasično arhitekturo pastirjev, ki so postali simbol Velike planine. Strehe koč segajo skoraj do tal, pokrivajo pa jih smrekove in macesnove skodle. Naselje najbolj živi med junijem in septembrom, ko v tradicionalnih kočah bivajo tudi pastirji, ki pasejo svoje krave.

Preskarjev muzej je zelo blizu pastirskega naselja, vstopnina znaša približno tri evre. Muzej je odprt samo v času pastirske sezone.

Planinska narava je vredna vsakega občudovanja. Preživite dan na svežem zraku v objemu narave. Lahko si pripravite tudi piknik na travniku, kamor vas bodo mogoče prišle pozdravit tudi krave.

Foto: Žiga Zupan/Sportida

Prenočišča na planini

Ob prihodu na Veliko planino lahko rezervirate tudi prenočitev. Ponujajo veliko različnih koč, ki so primerne tudi za večje skupine ljudi. Na ta način boste še bolje začutili pastirski čar in življenje v planinah. Noč lahko preživite v koči Tisa, koči Košutnik, Devovčevi bajti, koči Pastirici, koči Zlatorog, koči Korošica, koči Neža in še v mnogo drugih.

Foto: Žiga Zupan/Sportida

Živali, ki jih lahko srečate

Na Veliki planini lahko najpogosteje srečate krave, ki se pasejo na travnatih površinah, pri čemer jih ni pametno motiti. Poleg krav pa lahko na Veliki planini srečate še ovce, pse in mačke.

Foto: Žiga Zupan/Sportida

