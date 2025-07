V juliju je Jarški dom na Veliki planini dobil novega lastnika. Nakup je potekal s posredovanjem nepremičninske agencije BCAKTIV iz Domžal, novi gospodar pa je gospodarska družba iz okolice Ljubljane, ki jo vodi mlajši par. Njuna želja je jasna: ohraniti uveljavljen posel in nadaljevati tradicijo planinske koče z gostinsko ponudbo.

"Nepremičnine, kot sta Jarški dom ali Puštalski grad, so seveda posebni izzivi, ki pa jih z veseljem sprejemamo, saj to razumemo kot svojevrsten izraz zaupanja v svoje delo," je povedal Bogdan Capuder iz agencije BCAKTIV. Ob tem je poudaril, da kupce vedno seznanijo s posebnimi pogoji in odgovornostjo, ki jo takšne nepremičnine zahtevajo.

"Posel je že prešel v nove roke, ob tem pa se bistvo Jarškega doma ne spreminja," pove Capuder. Ponudba ostaja tradicionalna, saj v kuhinji še naprej ustvarja dolgoletna kuharica in oskrbnica, kar pomeni, da obiskovalce pričakuje enaka gostoljubnost kot doslej.

Planinski dom, poznan kot Jarški dom, ki je na zelo priljubljenem delu Velike planine, imenovanem Mala planina, sestavlja skupina objektov. Naprodaj so bili za milijon in 280 tisoč evrov. Končna cena prodaje ni znana. Foto: Katarina Kovačič

Pašna skupnost in lokalni prebivalci so bili o prodaji obveščeni in so prihod novih lastnikov pozdravili. Veseli jih predvsem dejstvo, da Jarški dom ostaja odprt in še naprej ponuja avtentično izkušnjo Velike planine.

Velika planina velja za zgled trajnostnega turizma – dostopna je peš, z žičnico ali delno z avtomobilom, obiskovalcem pa ponuja številna doživetja: pohodništvo, kulinariko, kulturno dediščino in zimske športe. Nova lastnika želita tej zgodbi dodati svoj pečat, vendar v mejah, ki jih določa okolje.

Velika planina – naravni in kulturni biser

Velika planina ni le turistična destinacija – je eno največjih še aktivnih pastirskih naselij v Evropi, kjer se še vedno pase živina in proizvajajo domači sir ter drugi mlečni izdelki. Planina slovi tudi po edinstveni arhitekturi lesenih koč, pokritih s skodlami, kar ji daje poseben značaj. Prav zato je območje zaščiteno kot kulturni spomenik lokalnega pomena in vpisano v register nepremične kulturne dediščine.

Poleg kulturne ima Velika planina tudi naravovarstveni status, saj je del Naravnega parka Kamniško-Savinjske Alpe. To pomeni, da so vsi posegi, gradnje in obnove strogo regulirani z namenom ohranjanja izvirnosti kraja in njegove okolice. Novi lastniki so se zavezali, da bodo to spoštovali in delovali v skladu z varovalnimi smernicami.