Letalo, ki je v ponedeljek zaradi trenutno neznanih razlogov strmoglavilo na Veliki planini, je pilotiral Šved Carl Lundström, poročajo švedski mediji. 64-letnik je bil v domovini znan kot član ekstremno desne stranke Alternativa za Švedsko ter po sodelovanju s spletno piratsko stranjo Pirate Bay. Njegovo podjetje Rix Port80 je namreč spletnim piratom pomagalo pri tehničnih zmogljivostih. Zaradi sodelovanja s Pirate Bay je bil leta 2009 na Švedskem tudi obsojen na leto dni zapora.

Lundström pa je bil aktiven tudi v politiki. Bil je član ekstremno desne stranke Alternativa za Švedsko, za katero je tudi kandidiral leta 2021. Iz stranke so ob novici o njegovi smrti na omrežju X zapisali, da "so danes prejeli tragične in nepredstavljive novice. Carl Lundström, legenda švedskega nacionalizma je umrl v letalski nesreči v ponedeljek." Pri stranki so tudi zapisali, da je bil Lundström sam v letalu.