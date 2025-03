Iskalna akcija na Veliki planini: pilotske kabine še niso našli, lahko bi bila v kleti

Manjše letalo znamke tipa Mooney Ovation M20R, ki je vzletelo v Zagrebu in poletelo proti Švici, je v ponedeljek v dopoldanskih urah izginilo z radarjev. Nazadnje so ga opazili na območju Velike planine, kjer so nekaj ur kasneje našli dele letala. To je zadelo kočo ljubljanske fakultete za strojništvo in jo dobesedno prepolovilo. V koči so našli krilo in kolo letala, celotnega letala s pilotsko kabino pa ne. Pilot je tako še vedno pogrešan.

Policijske aktivnosti letalske nesreče na območju Velike planine je v izjavi za medije predstavil Irfan Beganović iz Sektorja kriminalistične policije PU Ljubljana. Kot je povedal, je na podlagi dosedanjih aktivnosti mogoče sklepati, da bi se pilotska kabina lahko nahajala v kleti koče, ki jo je letalo zadelo. Ker je koča močno poškodovana, reševalne ekipe v objekt še niso vstopile. "Trudimo se narediti vse, da bi čimprej vstopili v objekt ter našli pilotsko kabino in pilota," je izpostavil Beganović in dodal, da so s svojci pilota, katerega identitete še ne morejo potrditi, ves čas v stiku.

Pred strmoglavljenjem naj bi se pilot javil slovenskim kontrolorjem, ki so mu potrdili polet na vstopno-izstopno točko Jesenice, v naslednjem poskusu vzpostavitve zveze pa je bila ta prekinjena.

V iskalni akciji, ki je potekala ves dan in tudi ponoči, so sodelovala številna gasilska društva, med drugim PGD Kamniška Bistrica, ki je na svojem profilu na Facebooku delilo fotografije poškodovane koče.

Fotografija poškodovane koče na Veliki planini Foto: PGD Kamniška Bistrica

Po informacijah portala N1 ekipe skušajo zagotoviti varne pogoje, da bi vstopile v kočo. Ta naj bi bila tako poškodovana, da bi lahko ogrozila življenja reševalcev, ki bi vanjo vstopili. Čeprav policija še ni potrdila, naj bi bilo letalo v koči.