Drama v Ulcinju, črnogorska mornarica rešila Ivico Kostelića

Eden od patruljnih čolnov za hitro posredovanje vojne mornarice Črne gore je včeraj zvečer rešil dve osebi, ki sta se izgubili na morju ob izlivu reke Bojane, poročajo Vijesti. Informacijo o tem so potrdili tudi na tamkajšnjem ministrstvu za obrambo. Neuradno naj bi bil eden od rešenih nekdanji alpski smučar Ivica Kostelić, drugi pa francoski državljan.

Pri iskanju dveh pogrešanih je sodeloval tudi helikopter vojske Črne gore, akcija pa je stekla zvečer, ko je pomorsko-operativni center v Baru prejel informacijo, da sta v morju nekaj milj od Ade Bojane dve osebi.

Kostelić in njegov spremljevalec sta se v težavah znašla po tem, ko je njuna kajaka prevrnil močan južni veter, dodatne težave pa so povzročali več kot tri metre visoki valovi. Našli so ju zahvaljujoč prizadevanjem reševalcev črnogorskega sistema iskanja in reševanja na morju, ki vključuje civilne ustanove in vojsko, še poročajo Vijesti.

Kostelića in Francoza je v razburkanem morju locirala in rešila posadka enega od novih hitrih patruljnih čolnov mornarice črnogorske vojske.

Oba rešena naj bi bila v dobrem zdravstvenem stanju, preventivno pa naj bi ju reševalci predali zdravniški ekipi, ki ju je pričakala v pristanišču Bar, kamor ju je patruljni čoln pripeljal sinoči okoli 22.45.