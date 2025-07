Pretekli konec tedna so trije fantje, stari med 13 in 14 let, na območju gorske kolesarske proge v ljubljanskih Črnučah naleteli na hudo poškodovanega gorskega kolesarja. Čeprav niso imeli svojih mobilnih telefonov, so se znašli in izkazali izjemno odgovornost, pogum ter čut za sočloveka. Da bi se jim zahvalili, jih v UKC pozivajo, naj se oglasijo.

Mladoletnikom je uspelo odkleniti telefon poškodovanca in takoj poklicati številko za klic v sili 112. V nadaljevanju so zgledno sodelovali z Regijskim centrom za obveščanje Ljubljana, Dispečersko službo zdravstva (DSZ) in preostalim reševalnim osebjem.

Eden od njih je odšel proti bližnji cesti, kjer je počakal reševalce in jih nato varno usmeril do kraja nesreče. Preostala dva sta medtem ostala pri poškodovanem kolesarju ter dispečerju DSZ natančno in mirno poročala o njegovem stanju, kar je bilo ključno za hitro in ustrezno odzivanje ekip na terenu. Fantje so na kraju dogodka vztrajali vse do prihoda reševalcev, ki so poškodovanemu nudili nujno medicinsko pomoč.

"Njihovo ravnanje je vredno vsega spoštovanja. S svojo iznajdljivostjo, prisebnostjo in vzornim sodelovanjem z reševalnimi službami so postavili zgled za vse nas – še posebej pa za svoje vrstnike. Iskrena zahvala fantom za njihovo dejanje ter pohvala vsem sodelujočim službam za odlično odzivnost in strokovno posredovanje," so zapisali v dispečerskem centru.