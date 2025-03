Gasilci: kočo je letalo dobesedno prepolovilo #foto

Reševalne ekipe, ki iščejo manjše letalo, s katerim je kontrola zračnega prometa zjutraj izgubila stik, so na območju Velike planine našle dele letala. Dele so našli okoli koče ljubljanske fakultete za strojništvo, ki jo je letalo zadelo. Celotnega letala s pilotsko kabino pa reševalne ekipe še niso našle, zato iskanje nadaljujejo, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.

Reševalne službe na območju Velike planine še vedno izvajajo aktivnosti, ki bodo potekale tudi ponoči in v torek. Doslej so odkrili še nekaj delov letala, pilota pa še niso našli.

Prve dele letala so reševalne ekipe našle nekaj po 12.30. Po doslej znanih podatkih bi lahko šlo za pogrešano letalo, so navedli na PU Ljubljana. Ljudi prosijo, da se kraju ne približujejo, saj tako ovirajo delo policistov in reševalcev. Prav tako opozarjajo, da so razmere nevarne, predvsem zaradi slabega vremena in prepadnega območja.

Kot so predhodno sporočili s policije, je iskanje letala oteženo zaradi izredno slabega vremena in slabe vidljivosti, ki otežujeta tudi letenje reševalnih helikopterjev. Zaradi odročnosti terena je tudi težko zagotoviti ustrezno opremo za varno delo.

Foto: Flightradar24.com

V Poklicnem gasilskem društvu Kamniška Bistrica so bili o pogrešanem letalu obveščeni ob 10. uri. "Z nihalko smo se odpravili na Veliko Planino. S preostalimi službami smo se dogovorili o poteku iskanja. Razdelili smo se v več ekip in pregledovali širše območje od zgornje postaje nihalke proti planini Konjščica, kjer bi lahko bilo pogrešano letalo," so sporočili.

Foto: PGD Kamniška Bistrica Okoli 12.30 je ena izmed ekip PGD Kamniška Bistrica našla poškodovan objekt, in sicer kočo fakultete za strojništvo, ki jo je letalo dobesedno prepolovilo, ob tem so našli še krilo in kolo letala. Ko je na kraj prišla policija, so se gasilci vrnili do štaba in se dogovorili, da mesto intervencije zapustijo.

Ministrstvo: čakamo, da bodo letalo našli

Na ministrstvu za infrastrukturo so za STA sporočili, da je bila služba za preiskovanje letalskih, pomorskih in železniških nesreč in incidentov obveščena o izgubi stika z letalom na območju Velike planine. "Preiskovalci službe so v pripravljenosti za odhod na teren, takoj ko bo letalo najdeno," so pojasnili.

V nesreči naj bi bilo udeleženo manjše letalo znamke tipa Mooney Ovation M20R, ki je vzletelo v Zagrebu in poletelo proti Švici. V njem naj bi bil pilot, poroča portal Kamnik.info. Po informacijah medijev se je pilot javil slovenskim kontrolorjem, ki so mu potrdili polet na vstopno-izstopno točko Jesenice, v naslednjem poskusu vzpostavitve zveze pa je bila ta prekinjena.

Kamera na Veliki planini kaže, da je vidiljivost izredno slaba. Foto: spletna kamera/Velika planina (pastirsko naselje)