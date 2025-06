V eno najhujših letalskih nesreč vseh časov je bilo vpleteno slovensko letalo

Letalska nesreča z največ smrtnimi žrtvami: Kanarski otoki, marec 1977

27. marca 1977 sta na letališču Los Rodeos na Kanarskih otokih v zelo gosti megli trčili potniški letali tipa boeing 747. Pilot letala nizozemske družbe KLM je poskusil vzleteti brez dovoljenja in takoj po vzletu z zadnjim delom letala pri hitrosti 260 kilometrov na uro trčil v trup boeinga 747 ameriške družbe Pan Am.

Skica, ki prikazuje, kako sta na Tenerifih trčili potniški letali. Foto: Wikimedia Commons / SafetyCard

Na prvem letalu preživelih ni bilo, na drugem je umrlo 335 potnikov in članov posadke, preživelo jih je 61. Nesreča je skupaj vzela 583 življenj. Ob megli je bil glavni razlog za trčenje slaba komunikacija med kontrolnim stolpom in posadkama obeh letal.

Razbitine letala družbe KLM po nesreči. Foto: Wikimedia Commons / nationaalarchief.nl

Letalska nesreča z največ smrtnimi žrtvami, v kateri je bilo udeleženo samo eno letalo: Japonska, avgust 1985

Japonski boeing 747 je 12. avgusta 1985 po odpovedi hidravličnih sistemov, kar je bila posledica površnega servisa, strmoglavil na gorski greben sto kilometrov od prestolnice Tokio.

V nesreči je takoj umrlo 14 članov posadke in 505 potnikov. Sedem jih je trčenje celo preživelo, a so do prihoda reševalcev zaradi poškodb umrli še trije. Skupaj je bilo smrtnih žrtev kar 520.

Razbitine boeinga 747 na japonski gori. Foto: Wikimedia Commons / tsb.mlit.go.jp

Najsmrtonosnejše trčenje letal v zraku: Indija, november 1996

Nad indijsko vasjo Charkhi Dadri sta 12. novembra 1996 trčili savdsko potniško in kazahstansko tovorno letalo. Umrli so vsi ljudje na obeh letalih, smrtnih žrtev je bilo skupaj 349. Nesreča je sprožila svetovni trend opremljanja potniških letal z elektronskimi sistemi za preprečevanje trčenj v zraku.

Letalska nesreča z največ smrtnimi žrtvami, ki niso bili potniki ali člani posadke: Kongo, januar 1996

8. januarja 1996 je preveč naloženo tovorno letalo ruske izdelave antonov, ki je bilo v najemu afriške družbe Air Africa, zgrešilo pristajalno stezo v Kinšasi, prestolnici Konga, in "zaplužilo" med stojnice na bližnji tržnici. Umrlo je 237 ljudi, v času nesreče so bili vsi na tržnici, preživelo pa je vseh šest članov posadke letala.

Najhujša letalska nesreča zaradi terorističnega napada – teroristični napad na dvojčka WTC in Pentagon, september 2001

Ugrabljena boeinga 767 letalskih družb American Airlines in United Airlines sta zapeljala v severni in južni stolp Svetovnega trgovinskega centra (WTC). Na letalih je umrlo 92 oziroma 65 ljudi, zaradi posledic trčenja, požara in poznejše zrušitve obeh nebotičnikov pa kar 2.759 ljudi.

Trenutek, ko je v Svetovni trgovinski center trčilo drugo potniško letalo. Foto: Reuters

Istega dne je tretje ugrabljeno potniško letalo strmoglavilo na Pentagon, pri čemer je umrlo 64 potnikov in članov posadke ter 125 ljudi v napadeni zgradbi in njeni okolici. Četrto letalo, nad katerim so nadzor prevzeli teroristi, je po uporu potnikov treščilo na polje v ameriški zvezni državi Pensilvanija. Preživel ni nihče od 44 potnikov in članov posadke.

Najhujša letalska nesreča zaradi terorističnega napada, v kateri je bilo udeleženo samo eno letalo: Atlantski ocean, junij 1985

23. junija 1985 je na krovu indijskega potniškega letala boeing 747, ki je iz New Delhija letelo v Montreal v Kanadi, razneslo bombo, ki je bila skrita v kovčku. Letalo je med prečkanjem irskega zračnega prostora zato strmoglavilo v Atlantski ocean. Umrlo je 329 ljudi. Za napad naj bi bili odgovorni sikhovski skrajneži, ki so se na ta način maščevali za delno uničenje templja v mestu Amritsar. Ta je eden od simbolov sikhovske vere.

Najbolj tragična letalska nesreča, pri kateri ni bilo strmoglavljenja ali trka letal: Savdska Arabija, avgust 1980

Potniško letalo lockheed družbe Savdia je 19. avgusta 1980 zapustilo letališče v Rijadu, prestolnici Savdske Arabije, a se nanj zaradi požara v prostoru za prtljago hitro vrnilo. Pilot ni takoj zaukazal evakuacije potnikov in posadke, ogenj pa se je medtem razširil v druge dele letala, tudi v potniško kabino. Zaradi ognja in dima je zato umrlo vseh 287 potnikov in 14 članov posadke, še preden so letalo dosegle reševalne enote.

Največ smrtnih žrtev na letalskem mitingu: Ukrajina, julij 2002

27. julija 2002 na letalskem mitingu na letališču Skniliv v bližini ukrajinskega mesta Lviv je pilot vojaškega reaktivca suhoj su-27 preslabo ocenil višino leta, s krilom podrsal po tleh in treščil med gledalce. Pri tem je umrlo kar 77 ljudi, več kot 500 je bilo ranjenih. Pilotu in kopilotu se je pred trkom uspelo izstreliti iz kabine. Pozneje so ju na sodišču obtožili nespoštovanja ukazov in spoznali za kriva. Obsojena sta bila na 14 (pilot) oziroma osem (kopilot) let zapora.

Najhujša nesreča, ki je bila glavni vzrok za upokojitev letala: Francija, julij 2000

Concorde, ob Tupoljevu Tu-144 edino potniško letalo, ki je doseglo nadzvočno hitrost, se je upokojilo kmalu po 25. juliju 2000, ko je strmoglavilo takoj po vzletu z letališča Charles de Gaulle v Parizu. Letalo, ki je bilo namenjeno v New York, je med vzletom zagorelo in se s hitrostjo več kot 350 kilometrov na uro zaletelo v bližnji hotel. Umrlo je 109 potnikov in članov posadke ter štirje uslužbenci hotela. Concorde je zadnjič letel 26. novembra 2003.

Ikonična fotografija Concorda med usodnim poletom. Foto: AP / Guliverimage

Najhujša nesreča turističnega letala: Antarktika, november 1979

Novozelandski douglas DC-10 je 28. novembra 1979 poletel na rutinski turistični ogled Antarktike, najjužnejše celine sveta. Letalo z 237 potniki in 20 člani posadke se tisti dan ni vrnilo v Auckland na Novi Zelandiji, saj je trčilo v goro Erebus na antarktičnem otoku Ross. Nesreče ni preživel nihče.

Najhujša letalska nesreča, v katero je bilo vpleteno slovensko letalo: Francija, december 1981

1. decembra 1981 se je zgodila najhujša letalska nesreča, v katero je bilo vpleteno slovensko letalo. Šlo je za let 1308 nekdanje letalske družbe Inex-Adria Aviopromet, s katerim je 173 slovenskih turistov potovalo na francoski otok Korzika.

Levo letalo McDonnell Douglas, ki se je zaletelo v goro na Korziki, desno preiskovalci nesreče. Foto: Wikimedia Commons

Letalo McDonnell Douglas MD-81 je med spuščanjem proti letališču v Ajacciu, glavnemu mestu Korzike, zadelo vrh gore San-Pietro, zaradi česar se je odlomilo eno od kril. Pilot je zaradi tega izgubil nadzor nad letalom, ki je osem sekund pozneje trčilo v pobočje gore. Umrlo je vseh 173 potnikov in sedem članov posadke.

Nesreča glede na število smrtnih žrtev velja za najbolj tragično v letu 1981, spada pa tudi med 50 najhujših nesreč v zgodovini civilnega letalstva.