Požar je trajekt na poti v mesto Manado, prestolnico pokrajine Severni Sulawesi, zajel, ko je bil približno uro vožnje oddaljen od letoviškega kraja Likupang na severnem robu otoka.

Za varnost na morju pristojna indonezijska agencija je sporočila, da je umrlo pet ljudi, 284 so jih evakuirali na varno. Nekateri so v rešilnih jopičih poskakali v morje, so dodali.

TERRIFYING SCENES: Ferry carrying 280 people bursts into flames off Indonesia, forcing passengers to jump into sea. Rescue crews save over 260, search ongoing for missing. 18 injured, including children. pic.twitter.com/C3NnE6tMKN — Breaking911 (@Breaking911) July 20, 2025

Ljudi so na varno na bližnje otoke pomagali prepeljati ribiči, ranjene so premestili v bolnišnice. Natančno število ljudi na krovu trajekta sicer ni znano. Prav tako nihče na navaja morebitnega vzroka požara.