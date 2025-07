Potonil trajekt na Bali, umrli najmanj štirje ljudje, več deset je pogrešanih

"23 rešenih, štirje mrtvi," je za AFP povedal načelnik policije v mestu Banyuwangi v provinci Vzhodna Java, od koder je odplula ladja s 65 potniki na krovu.

Predsednik države Prabowo Subianto je kmalu po nesreči sklical reševalno akcijo, ki pa so jo sprva ovirale slabe vremenske razmere. Lokalne oblasti so na pomoč napotile 54 reševalcev ter pripadnikov mornarice in policije.

💔Horrible tragedy off the coast of Bali — a passenger ferry has sunk



There were 65 people on board. 23 were rescued, 4 died, and dozens are still missing.



The ferry's route is commonly used by locals traveling between the islands of Java and Bali. pic.twitter.com/A9wSb1ZtlB