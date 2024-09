Naprodaj sta dva gostinsko-nastavitvena objekta ter ločeni objekt s sanitarijami in neizdelanima stanovanjema. "Gre za utečeno gostinsko-nastavitveno dejavnost, lokacija pa ponuja številne možnosti za nadaljevanje dejavnosti ali začetek nove zgodbe, saj je nepremičnina na dobro obiskani in med obiskovalci popularni ter izjemno dostopni planinski točki," pojasnjuje Bogdan Capuder iz nepremičninske agencije BCaktiv.

Planinski dom je na nadmorski višini 1520 metrov. Velika planina je sicer dostopna vse leto na več načinov, in sicer po planinski poti ali z nihalko in sedežnico.

Pred planinskim domom je vrt z lesenimi mizami in klopmi za goste. Foto: Katarina Kovačič

"Zemljišče, na katerem stoji planinski dom, je na nekoliko dvignjenem predelu planine. Planinski dom obkrožajo smreke in ruševje," nadalje pojasnjuje Capuder. Objekt sicer sestoji iz dveh povezanih stavb, prvo so zgradili leta 1955, v njej je v pritličju gostinski del, v zgornjem delu so spalnice. Drugo zgradbo so zgradili leta 2012 in ima v pritličnem delu sodobno opremljeno kuhinjo, shrambe s skladiščem, v prvem in drugem nadstropju pa so spalnice, ki so v enem delu dokončane, druge pa so v fazi predpriprave za dokončanje.

Gre za planinski dom z utečeno dejavnostjo na turistično priljubljeni točki na Veliki planini. Foto: Katarina Kovačič Na zemljišču je postavljen še dodaten pomožni objekt, ki služi kot drvarnica.

Bogdan Capuder prihaja iz nepremičninske agencije BCaktiv, ki je v Domžalah. Foto: Rok Majhenič Koča je priključena na električno omrežje, odvod odpadne vode je urejen prek male čistilne naprave. "Nepremičnina uporablja kapnico z zalogovnikom s filtrnim sistemom. Ogrevanje prostorov je urejeno na drva s pečjo in radiatorji ter hranilnikom toplote. V osrednjem delu stoji zidana lončena krušna peč, ki greje obiskovalce ter suši njihova oblačila v zimskih dneh," še dodaja Capuder, ki je tudi sicer reden tedenski obiskovalec Velike planine in tudi koče, ki je predmet prodaje, ter posledično objekt in zemljišče zelo dobro pozna.

Kolikšno je zanimanje za nakup?

V agenciji, ki je sicer v Domžalah, so s posredovanjem pri prodaji začeli prejšnji teden. "Zanimanje je predvsem v smeri razvoja trenutne ponudbe," pojasni Capuder. Po njegovih besedah se zavedajo, da gre za kompleksno prodajo in da je pri tovrstnih prodajah kupcev vseeno manj. Prav tako lastnik vztraja, da planinskega doma ne bo prodal komurkoli, ampak mu je pomembno, komu bo nepremičnino prodal.

Razlog, zakaj se je trenutni lastnik odločil za prodajo, je sicer predvsem v tem, da ima gostinsko dejavnost razpršeno na več lokacijah, kar je nekem življenjskem obdobju postalo preveč obremenjujoče.

Več fotografij si oglejte spodaj:

Foto: Katarina Kovačič Foto: Katarina Kovačič Foto: Katarina Kovačič Foto: Katarina Kovačič