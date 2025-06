V ljubljanskem nakupovalnem središču BTC v dvorani A je številne kupce obnorela nova pop-up trgovina King Colis, ki prodaja izgubljene in nikoli dostavljene pakete. Kupci lahko v paketih različnih velikostih dobijo karkoli, v njih se lahko med drugim skrivajo tehnološke novosti ali pa čisto običajni kozarci in druge malenkosti. Posebnost trgovine je to, da kupci ne vedo, kaj se skriva v paketu, dokler ga ne kupijo in odprejo.

Pop-up trgovina King Colis je svoja vrata odprla danes, pakete pa bo mogoče kupiti vse do sobote. Koncept trgovine temelji na tem, da paketov kupcem pred nakupom ni dovoljeno odpreti, to lahko storijo šele po njem. Prav zato nihče ne more vedeti, kaj bo v njem dobil in ali bo "presenečenje" v njem vredno več, kot je kupec dejansko zanj tudi plačal.

Paket kupec plača glede na njegovo težo

Ko kupec pride na vrsto, ima deset minut časa, da si izbere svoj paket, ki ga plača glede na njegovo težo. Standardni paket stane 1,99 evra na sto gramov, premium paket pa 2,79 evra na sto gramov.

Koncept trgovine zasnoval Francoz

Koncept trgovine si je zamislil Francoz Killian Denis, ki podjetje King Colis vodi s pomočjo prijatelja iz otroštva. Ideja za trgovino se mu je utrnila v času epidemije covida-19. Kot je pojasnil za Dnevnik, je zaradi vztrajnih prošenj svojih otrok precej več naročeval preko spleta. Takrat so se začele tudi številne težave z dostavo in paketi, ki jih je naročil, do njega nikoli niso prišli, dobil pa je povrnjeno plačilo. Prav zato se je začel spraševati, kaj se sploh zgodi z izgubljenimi paketi.

Pop-up trgovina King Colis v Ljubljani Foto: Posnetek zaslona

Kot je ugotovil, je na tone paketov uničenih, saj je v primeru, da ti ne pridejo do naročnika, strošek vrnitve paketa za logistična podjetja enostavno prevelik. Zato si je rekel, da bi s tovrstnimi paketi lahko vseeno nekaj naredil in jih prodajal po zelo ugodnih cenah. Tako je prišel do ideje za današnjo trgovino.

"Nakupovanje je načeloma precej monotono, to pa je čisto drugačna, bolj vznemirljiva izkušnja. Vsak od nas skriva otroka v sebi, to pa je kot čisto pravi lov na zaklad," je za Dnevnik povedal Denis. Nekateri kupci so v vrsti tako stali tudi do dve uri, da so prišli do svojega paketa – nato pa je sledilo bodisi navdušenje bodisi veliko razočaranje.

Od oblačil do ... robotskih sesalnikov ... rolexa in zlate palice

Cilj odpiranja paketov "presenečenja" je spodbuditi ljudi k odgovorni potrošnji in manjši količini odpadkov. Kot je še dodal, se v paketih med drugim najdejo kosi uglednih znamk oblačil, različne elektronske naprave in drugi pripomočki (lepotni ali pa kuhinjski), med njimi pa je tudi veliko robotskih sesalnikov.

Ljudje, ki so se odpravili v njegovo trgovino še v drugih mestih po svetu, med drugim jih je odprl že v Parizu, Rimu, Madridu, Berlinu, Dunaju, Amsterdamu, Köbenhavnu in Stockholmu, so v svojih paketih našli celo zlato palico, pravo rolex uro in celo velik dildo (to se je po Denisovem pripovedovanju zgodilo prav nuni, ki je prišla v eno izmed njegovih trgovin z nečakinjo).