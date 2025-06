Lov na izgubljene pakete: bi tudi vi tvegali in v škatli morda našli Rolex?

Kaj bi naredili, če bi vam nekdo rekel, da lahko kupite "izgubljeni paket" – brez da veste, kaj je v njem – in v njem odkrijete vse od pametnih ur in parfumov do igrač, čevljev, morda celo … zlato palico? Če vas mika vznemirjenje ob odpiranju neznanega, potem je naslednji teden čas za obisk Hale A v ljubljanskem BTC-ju!

Med 17. in 21. junijem bo v Ljubljano prvič prišel fenomen, ki že navdušuje obiskovalce v Parizu, Berlinu, Amsterdamu, Madridu in drugod po Evropi: pop-up trgovina z izgubljenimi paketi! Nahajala se bo v Dvorani A nakupovalnega središča BTC City (med Subwayem in Championom), vsak dan med 10. in 20. uro. Vstop je prost, edini omejitvi pa sta – čas in količina paketov!

Foto: King Colis

Kako sploh poteka "nakupovanje na slepo"?

Koncept je preprost in zato tako zabaven:

Vstopiš v trgovino in imaš 10 minut, da si izbereš poljubno število skrivnostnih paketov. Paketov ne smeš odpreti – presenečenje pride šele kasneje! Plačaš po teži:

- Standardni paketi: 1,99 evra/100 gramov

- Premium paketi: 2,79 evra/100 gramov Nato sledi najboljši del – odpiranje! In ja, včasih kdo res najde kaj čisto norega ...

"Eden naših obiskovalcev je v paketu odkril zlato palico, drugi pa rabljen Rolex," pove Killian Denis, soustanovitelj francoskega start-upa King Colis, ki stoji za tem edinstvenim projektom. "Vse skupaj je kot mini loterija – nikoli ne veš, kaj dobiš!"

Foto: King Colis

Zakaj ti paketi sploh obstajajo?

Vsako leto je v Evropi nedostavljenih več milijonov spletnih naročil. Vzroki so različni – napačni naslovi, težave s prevozom, kupci, ki ne prevzamejo pošiljk. Ko trgovine vrnejo denar, številni paketi končajo kot odpadki ali v uničenju.

Francosko podjetje King Colis je zato razvilo inovativen model, ki "izgubljenim" paketom daje drugo priložnost. Namesto v smeti gredo ti izdelki v roke radovednih kupcev, ki za majhen znesek dobijo veliko mero zabave – in mogoče še kak dober ulov.

Foto: King Colis

Hitro – ker so količine omejene Če se želite preizkusiti v tej nakupovalni pustolovščini, raje pohitite. Število paketov je omejeno, zanimanje pa – sodeč po preteklih izkušnjah po Evropi – precejšnje. Dogodek je odprt za vse, a se ga mladoletni lahko udeležijo le v spremstvu odrasle osebe. Zaradi omejenih količin paketov organizatorji priporočajo, da se obiskovalci dogodka udeležijo čim prej, za vse tiste, ki želite preskočiti čakalne vrste, pa bodo na voljo tudi hitri nakupi prek spletne strani www.king-colis.com.

Naročnik oglasnega sporočila je SAS KING COLIS.