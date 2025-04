Kaj obleči na glasbeni festival? To bodo letos nosile modne poznavalke.

Toplejši dnevi so pred nami in z njimi tudi dogodki na prostem. Najbolj priljubljenega festivala Coachella v Ameriki se je udeležilo na tisoče ljudi, med njimi številni zvezdniki. Coachella in prihajajoči festivali pa niso le glasbeno obarvani, temveč tudi modno. To je odlična priložnost, da posamezniki zasijejo s svojimi edinstvenimi in odbitimi stajlingi. V nadaljevanju tega članka vam razkrijemo, kje lahko kupite modne kose, ki jih bodo letos nosile vse trendseterke.

Mini krilo

Kos, ki bo letos na festivalih pogosto viden, je vsekakor mini krilo. Letos ga vsekakor morate imeti v svoji garderobni omari. Lahko je takšen z različnimi dodatki ali pa je narejen iz različnih materialov, ki bodo izstopali v množici. Izberite bleščice, kovinske detajle ali pa se odločite za različico iz džinsa z raztrganim robom.

Topi

Kratki topi, korzeti in lahki mrežasti topi so popolna izbira za vroče festivalske dni. Kombinirate jih lahko z mini krilom, kratkimi hlačami ali nizko krojenimi hlačami. Zvezdnice, kot je Hailey Bieber, so letos nosile tudi prozorne tope, ki so jih kombinirale z ujemajočimi modrčki.

Dodatki za lase

Pričeska je pomemben del festivalskega videza. Priljubljeni so svileni trakovi, barvne sponke, klobuki s širokim robom in seveda bleščice za lase. Za tiste, ki si upajo več, pa so tu tudi barvni podaljški in kitke z dodatki. Ne pozabite, da so lahko vaši lasje v ospredju stajlinga.

Obleke

Dolge boho obleke z resicami, prosojne mrežaste obleke čez kopalke ali pa romantične obleke z napihnjenimi rokavi – vse to je modno na festivalih. Ključ je v lahkotnosti, udobju in izraznosti. Z obleko lahko ustvarite popoln videz brez pretiranega kombiniranja.

Džins hlače

Čeprav poleti prisegamo na lahkotna oblačila, so džins hlače vedno dobra ideja, še posebej v širokih krojih. Za piko na i so lahko tudi okrašene. Zvezdniki so jih letos nosili v kombinaciji s kovinskimi topi in škornji, Kylie Jenner pa je z njimi izstopala v prefinjeni belini.

