Preprosto, a učinkovito: slovenska vplivnica navdušila s svojim modnim slogom

Džins hlače ravnega kroja

Brezčasen kos, ki se odlično poda tako k športnim copatom kot tudi k elegantnejšim čevljem. Ravni kroj poskrbi za udobje in lepo poudari silhueto, obenem pa omogoča brezskrbno gibanje čez ves dan.

Fotogalerija 1 / 4 / 4

Rjava majica z dolgimi rokavi

Nevtralen ton rjave barve doda toplino in deluje zelo naravno v pomladnem soncu. Preprost kroj in udoben material naredita to majico idealno za vsakdan: od jutranje kave s prijatelji do popoldanskega sprehoda po mestu.

Fotogalerija 1 / 4 / 4

Pas za piko na i

Eleganten usnjen pas v ujemajočem se odtenku lepo zaokroži celoten videz. Poleg funkcionalnosti doda tudi vizualni poudarek in stajling dvigne na višji nivo.

Fotogalerija 1 / 3 / 3

Torbica v rjavih odtenkih

Torbica v toplem rjavem tonu lepo dopolni celoten videz. Ni le uporabna, temveč poskrbi tudi za stilski učinek in daje vtis premišljeno sestavljenega stajlinga.

Fotogalerija 1 / 4 / 4

Preberite še: