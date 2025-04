Minimalizem je vedno v trendu: kako kombinirati takšne kose?

Belo krilo bo to pomlad obvezen kos

Belo krilo je popolna osnova za minimalistične stajlinge letošnje pomladi, saj ga lahko kombinirate s številnimi drugimi kosi in ustvarite elegantne, pa tudi sproščene stajlinge. Najbolj priljubljena izbira so midi ter maksi krila A-kroja ali oprijeta rebrasta krila, ki lepo poudarijo postavo.

Fotogalerija 1 / 4 / 4

Siva pletena jopa združuje udobje in stil

Siva pletena jopa stajlingu doda toplino in teksturo, hkrati pa ohranja eleganten videz. Lahko jo nosite odpeto čez preprost top ali pa jo zapnete in ustvarite bolj prefinjen videz.

Fotogalerija 1 / 4 / 4

Črna torbica velja za nepogrešljiv dodatek

Črna torbica je ključni element minimalističnega videza. Izberite model s čisto linijo in brez nepotrebnih detajlov, saj bo tako še bolj izstopal prefinjen dizajn.

Fotogalerija 1 / 4 / 4

Črne zaobljene balerinke so trend, ki ga morate poznati

Balerinke so znova v modi, še posebej modeli z rahlo zaobljenim sprednjim delom, ki ustvarijo nežnejši in ženstven videz. Črna barva ostaja večna klasika, ki bo dopolnila minimalističen stajling in poskrbela za udobje ves dan.

Fotogalerija 1 / 4 / 4

Preberite še: