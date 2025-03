Velika vrnitev legendarnih superg

Trendi obutve se nenehno spreminjajo in v ospredje prihajajo superge, ki smo jih oboževali že pred leti. Adidasov model campus bo letos prevzel modno sceno in zasijal v vseh možnih barvnih kombinacijah.

Adidasov model campus je znan po svojem preprostem, a hkrati prepoznavnem dizajnu. Njegova retro estetika se popolnoma ujema s trenutnim valom nostalgije, ki izrazito prevladuje v modnem svetu. Poleg tega so to izjemno vsestranskesuperge , saj jih lahko kombiniramo tako s športnimi kot tudi elegantnejšimi stajlingi.

Foto: Zalando

Kako jih nositi?

Preprost videz: Kombinirajte jih s kavbojkami in prevelikim puloverjem za sproščen, a hkrati trendovski videz.

Ulični stil: Nosite jih s širokimi hlačami in topom za moderen ulični videz.

Elegantno-športna kombinacija: Oblečete jih lahko tudi h krilu in srajci ter tako ustvarite zanimiv kontrast med športnim in elegantnim.

Minimalistični videz: Če prisegate na preprostost, jih kombinirajte z enobarvnimi oblačili in pustite, da superge izstopajo.

Katere barve izbrati?

Letos bodo najbolj priljubljene pastelne in zemeljske barve, kot so bež, olivno zelena, bledo modra in bordo rdeča. Če ste ljubitelj klasičnih kombinacij, pa se vedno lahko odločite za črno-belo različico, ki ostaja večna klasika ne glede na model čevlja.

