Razkrivamo barve, ki bodo to pomlad najbolj izstopale

Pomlad je čas, ko se narava prebuja in hkrati odene v živahne barve, ki jih nobene oči ne morejo prezreti. Takšna barvna paleta pa se odraža tudi v modi pri oblačilih, modnih dodatkih in tudi ličilih. Letos bodo v ospredju nežni, a izraziti odtenki, ki prinašajo svežino in optimizem. V nadaljevanju vam razkrijemo, kateri.

Svetlo modra prinaša svežino brezčasne elegance

Svetlo modra je nežna barva, ki spominja na jasno pomladno nebo. S tem prinaša občutek lahkotnosti in miru, kar se v modi poda tako k športnim kot elegantnim kombinacijam. Lahko ga nosite v obliki lahkotnih bluz, blazerjev ali pa kot džins kose, ki so to sezono še posebej priljubljeni. Svetlo modra se lepo ujema z nevtralnimi toni, kot sta bela in bež, a hkrati tudi z močnejšimi barvami, kot sta oranžna ali zelena.

Chloe Foto: Guliverimage

Chloe Foto: Guliverimage

Oranžna v odtenku mandarine

Ena izmed najopaznejših barv za letošnjo pomlad bo zagotovo oranžna v sočnem odtenku mandarine. Gre za barvo, ki simbolizira veselje, toplino in samozavest. To je popolna izbira za vse, ki želijo v svojo garderobo vnesti pridih igrivosti. Oranžna je čudovita v obliki lahkotnih oblek, puloverjev ali torbic, ki popestrijo vsak stajling.

Jacquemus Foto: Guliverimage Jacquemus Foto: Guliverimage

Puder barva za nežnost in romantiko

Puder roza oziroma bledo rožnata ostaja nepogrešljiva barva pomladi. Njena nežnost in ženstvenost sta kot ustvarjeni za romantične stajlinge. Odlično se poda k pastelni modri, bež ali celo temnejšim barvam, kot je siva.

Chloe Foto: Guliverimage

Chloe Foto: Guliverimage

Zeleni odtenki kot pridih narave

Zelena v vseh svojih različicah bo še naprej kraljevala v modnem svetu. Od nežnih odtenkov pistacije in mete do globokih gozdnih tonov zelena simbolizira povezanost z naravo, svežino in novo energijo. Ta barva se čudovito poda tako športnim kot elegantnim kosom. Lahko se odločite za sproščene lanene hlače v nežno zeleni barvi, strukturiran suknjič v smaragdnem tonu ali pa zeleno torbico, ki bo dodala piko na i vašemu videzu.

Jasper Conran Foto: Guliverimage Chloe Foto: Guliverimage

Preberite še: