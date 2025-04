Igralka Sydney Sweeney je nedavno obiskala Afriko, kjer je poskrbela za divje stajlinge, ki so na družbenih omrežjih pritegnili številne poglede. Za safari je izbrala barvo, ki bo letos še zelo prisotna v modnih trendih, poleg tega pa je ta stajling primeren tudi za druge destinacije in priložnosti, zato vam v nadaljevanju razkrivamo, kako lahko ustvarite podobnega.

Obleka v nevtralni barvi, ki se zlije z afriško okolico

Sydney je izbrala obleko znamke Miu Miu v nežnem zemeljskem tonu, ki se popolnoma zlije z okolico. S tem je pokazala, da lahko tudi safari videz izžareva eleganco, hkrati pa ostaja funkcionalen in nevsiljiv.

Lanena srajca

Lanena srajca v nevtralni barvi je popoln kos za vroče afriške dni, saj omogoča dihanje kože, hkrati pa ohranja stajling preprost in eleganten.

Sončna očala kot dodatek

Sončna očala so bila več kot le zaščita pred soncem, bila so modni dodatek, ki je videzu dodal pridih glamurja. To je vsekakor kos, ki je v vročih sončnih dneh obvezen.

Pas za poudarjeno postavo

Sydney je s preprostim pasom poudarila svojo postavo, kar je njenemu videzu dalo zadnjo piko na i. Če želite kombinirati pas z zemeljsko barvo obleke, izberite rjavega, črnega, zlatega ali celo srebrnega. To je odličen način, da poudarite svojo silhueto in dodate eleganten zaključek svojemu videzu.

