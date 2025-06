Poletne manikire: kakšni nohti bodo v trendu?

Poletni dnevi s seboj prinesejo tudi sveže trende v manikiri. Hladnejše zimske odtenke bodo zamenjale živahnejše in bolj igrive barve. V ospredje letos stopajo motivi sadja, školjk, oliv ter pike in nežen sijaj, kar bo nohtom dodalo energijo brezskrbnega poletja. V nadaljevanju vam razkrivamo trende v manikiri za vroče dni.

Nohti z vzorci, ki spominjajo na brisače

Navdih prihaja kar s plaže, črte različnih barv in debelin, kot jih najdemo na klasičnih poletnih brisačah, bodo letos pravi hit. Kombinacije pastelnih in intenzivnih odtenkov ustvarjajo igrivo, a urejeno estetiko, ki deluje tako na kratkih kot tudi daljših nohtih.

Pikčasti nohti

Minimalistični, a vedno zabavni. Pikčasti vzorci v nežnih ali kontrastnih barvah bodo letos povsod, tudi na naših nohtih. To je odličen način, da dodate nekaj lahkotnosti in igrivosti vsakodnevni manikiri.

Motivi sadja

Simpatične češnje, lubenice, jagode, marelice, borovnice in celo limete, to so motivi, ki bodo popestrili vsak noht posebej. Najlepši učinek dosežemo, če so motivi raznoliki, saj se tako prepletajo različne barve in teksture, kar doda živahnost in osebni pečat.

Nohti z motivi školjk in perlic

Navdih iz morskih globin se letos vrača v obliki biserov, školjkastih vzorcev in izstopajočih 3D-detajlov. Takšna manikira bo idealna izbira za posebne priložnosti, kot so poletne poroke ali večerni dogodki ob obali.

Masleno rumeni nohti

Nežna, kremasta rumena barva je presenetljivo vsestranska, saj deluje umirjeno, a hkrati sveže. Popolna je za tiste, ki si želijo nekaj sončnega, vendar ne preveč vpadljivega.

Prelivajoče se barve

Ta trend ustvarja učinek globine s pomočjo barvnih prelivov in prosojnih slojev. Spominja na nežno svetlobo, ki se preliva kot barve ob sončnem zahodu.

Olive in kovinski sijaj

Kombinacija nohtov z olivami in srebrnimi poudarki prinaša nepričakovan preplet naravnega in futurističnega sloga. Motiv oliv se lahko pojavi kot droben detajl na enem prstu, medtem ko drugi nohti zasijejo v kovinskem odsevu, kar doda drznost.

