Kakšne natikače bomo nosili to poletje?

Poletje ni le sezona počitnic in odklopov s prijatelji, ampak tudi najbolj zabavno modno obdobje. To je čas, ko pospravimo zaprto obutev in prostor na polici s čevlji namenimo tistim parom, ki pričarajo občutek svobode. Seveda govorimo o nepogrešljivih natikačih. Čeprav so dolgo veljali zgolj za praktičen kos za plažo, se je njihova modna zgodba v zadnjih sezonah povsem preobrazila. Še vedno jih nosimo za na bazen, na družinskih počitnicah in dopustih ob morju, so pa postali tudi nepogrešljiv modni kos za k malo resnejšim poletnim modnim kombinacijam. V spletni trgovini mass.si je že najti najbolj trendovske kolekcije ženskih, moških in otroških natikačev, ki trendom ne zgolj sledijo, ampak jih soustvarjajo.

Vroči trend so robustne silhuete

Letos so moderni natikači vse prej kot dolgočasni. Prevladujeta dve ključni silhueti: minimalizem z retro pridihom in statement chunky modeli, ki jih zlahka vključimo v vsakodnevni outfit. Številne blagovne znamke stavijo na robusten videz, a še vedno so to natikači, ki jih lahko kombinirate s satenasto obleko, oversized laneno srajco ali bermuda hlačami z visokim pasom. Če prisegate na barve, potem vas bodo letos razveselili pastelni toni v roza, modrih in rumenih odtenkih, ki so pri nekaterih modelih še poudarjeni s pletenjem v videzu rafije. Pravi hit so natikači v slogu luksuzne znamke Hermes, ki s svojim sofisticiranim in značilnim videzom izstopajo v vsakem stajlingu. Pogled pritegnejo tudi tudi bolj odštekani modeli poletnih klasik, kot so natikači Crocs in Skechers, ki vas bodo navdušili z moderno preobrazbo že znanih modelov.

Udobje je še vedno ključ, tudi pri drznejših modelih

Čeprav so natikači prava modna uspešnica, vam to poletje ni treba sklepati kompromisov pri udobju. Blagovne znamke, kot so Birkenstock, Rieker, Ara in Skechers, ponujajo modele z ergonomskim podplatom, dodatnim oblazinjenjem in prilagodljivimi paščki. To pomeni, da ste lahko tudi na družinskem izletu videti kot modna poznavalka. Tudi tisti, ki običajno prisegate na klasične modele v nevtralnih tonih, imate letos razlog, da stopite iz cone udobja, saj vas bodo prepričale trendovske barvne različice in zanimivi materiali.

Poletna eleganca

Natikači niso le za na plažo ali za poletne večere! Ta obutev je letos eden najlepših trendov. Poletje je čas večernih koktajlov na terasi, romantičnih večerij z razgledom na morje in posebnih priložnosti v lahkotnem poletnem duhu. In za takšne trenutke potrebujete natikače, ki združujejo udobje in eleganco. Dobra novica je, da jih na mass.si najdete ogromno. V ospredju so elegantni ženski natikači s tankim podplatom, okrašeni z detajli in udobjem, ki poskrbi, da v njih zdržite ves večer – tudi če se noč zavleče v plesne ritme. Posebej izstopajo modeli znamk Tamaris, Guess, Liu Jo, Alma en Pena in Steve Madden, ki navdušujejo s prefinjenimi silhuetami in trendovskimi materiali.