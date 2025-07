V petek se na teniškem turnirju v Wimbledonu obetata dva izjemno zanimiva dvoboja. Kot prva bosta na osrednje igrišče stopila Carlos Alcaraz in Taylor Fritz, za njima pa bosta loparje prekrižala še Novak Đoković in Jannik Sinner. Med Srbom in Italijanom se obeta prava poslastica.

V petek bo na osrednjem igrišču potekal epski dvoboj, ko bosta v polfinalu prestižnega turnirja igrala Jannik Sinner in Novak Đoković. Pravzaprav bo na sporedu ponovitev polfinala Roland Garrosa, a tokrat bosta Srb in Italijan igrala na sveti travi.

Jannik Sinner očitno nima večjih težav s komolcem. Foto: Guliverimage

Zgodba je tokrat malo drugačna

Jannik Sinner, prvi igralec sveta, je v Parizu brez večjih težav premagal Đokovića. A v Wimbledonu je zgodba vendarle nekoliko drugačna. Nole, sedemkratni zmagovalec tega turnirja, skoraj igra na domačem terenu in skoraj ne pozna poraza. Njegovo razmerje zmag in porazov v Wimbledonu je 102-12.

Jannik Sinner je v četrtfinalu pokazal, da njegova poškodba komolca, ki jo je staknil ob padcu v osmini finala, ni ovira. Italijan bo poskušal Đokovića znova presenetiti s svojo hitrostjo in samozavestjo. A Đoković ima na svoji strani izkušnje in se zagotovo ne bo predal brez boja. Morda znova preseneti s posebno taktiko?

Foto: Guliverimage

Tudi Novak Đoković ni povsem brez težav. V četrtek je izpustil trening, potem ko je v četrtfinalu proti Flaviu Cobolliju tik pred koncem dvoboja nerodno padel.

"Bil je grd padec. Bilo je zelo nerodno," je že v sredo zvečer dejal Đoković in priznal, da njegovo telo ni več isto kot prej. "Upam, da v naslednjih 24 oziroma 48 urah posledice tega, kar se je zgodilo, ne bodo prehude in da bom čez dva dni lahko igral po svojih najboljših močeh in brez bolečin," je na novinarski konferenci povedal Đoković.

Igralca se sicer dobro poznata, pomerila sta se že devetkrat. Izid je na strani Sinnerja, ki vodi s 5:4. Zadnje štiri dvoboje je dobil Sinner, dvakrat sta igrala tudi v Wimbledonu, ko je bil obakrat boljši 38-letni Beograjčan.

Carlos Alcaraz je v polfinalu favorit. Foto: Reuters

Alcaraz je proti Američanu favorit

Pred njima bosta igrala Carlos Alcaraz in Taylor Fritz. V dvoboju je velik favorit Španec, ki je zmagal zadnja dva turnirja v Wimbledonu, medtem ko je to za Američana prvi polfinale na tem turnirju. Igralca sta do zdaj igrala dva medsebojna dvoboja. Oba je dobil Alcaraz.

Polfinale, Wimbledon



Taylor Fritz (ZDA, 5) – Carlos Alcaraz (Špa, 2)

Jannik Sinner (Ita, 1) – Novak Đoković (Srb, 6)

