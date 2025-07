Na počitnicah v Sredozemlju so po poročanju ameriških tabloidov preskočile iskrice med upokojenim zvezdnikom NFL in vročo igralko.

Pred kakšnim tednom je hotelska multinacionalka Ritz-Carlton v Sredozemlju priredila luksuzno križarjenje z vrsto zvezdniških povabljencev, med katerimi so bili Martha Stewart, Naomi Campbell, Kendall Jenner, Kate Hudson in Patrick Schwarzenegger, pa tudi Sofia Vergara in Tom Brady.

Igralka in nekdanji zvezdnik NFL naj bi med križarjenjem imela oči le drug za drugega, na gala večerjah sta sedela skupaj, po koncu križarjenja pa sta se oba odpravila še na Ibizo.

Vprašanj tabloidov, ali se med njima res kaj plete, nista komentirala, nato pa je tabloid Daily Mail objavil članek o tem, da se 47-letni Brady nikakor ne bi zapletel z Vergaro, ki je ta teden praznovala 53. rojstni dan, ker se mu zdi prestara. Na to so se odzvali Bradyjevi predstavniki: "Tom ni in nikoli ne bi izjavil česa takšnega. To je povsem izmišljeno."

