Zadnji dve leti Slovenci vse pogosteje odkrivamo pešpoti in vrhove v zamejstvu, še posebej v Karnijskih Alpah. Te sicer veljajo za precej divji svet, z manj obljudenimi pešpotmi, a se najde tudi nekaj lažjih, kjer lahko prav vsak nabira kilometre in višinske metre. In spozna čar skrivnostnega gorovja med Julijskimi Alpami in Dolomiti. V naši petkovi rubriki Nasvet za izlet v hribe vam tokrat priporočamo pot do najlepšega jezera v Karnijcih, Volajskega jezera (Wolayer See), po slikoviti dolini s številnimi svizci.

Po cesti do Valentinalm pod severno steno Kellerspitzen Foto: Matej Podgoršek Številne sta nad Karnijskimi Alpami s svojim planinskim vodnikom predlani navdušila Irena Mušič Habjan in Vladimir Habjan (daljši intervju z njim objavimo to soboto), ob izidu sta nas peljala na Zermulo. Nam najbližji dvatisočak v Karnijcih je Ojstrnik nedaleč od Trbiža, dobro izhodišče za več tur v tem gorovju so Mokrine, na primer na Krniške skale. Za vzpon do najlepšega jezera v tem gorstvu med Julijskimi Alpami in Dolomiti pa se moramo zapeljati malo dlje. Najlažje mimo Beljaka v Ziljsko dolino do kraja Koče-Muta (Kütschach - Mauthen), kjer zavijemo levo navzgor na prelaz Ploče (Plöckenpass oziroma Passo di Monte Croce). Volajsko jezero (1.951 m) oziroma Wolayer See po nemško in Lago Volaia po italijansko je na avstrijski strani pod najvišjo goro Karnijskih Alp, pod vrhom Monte Coglians oziroma pod Hohe Warte (2.781 m).

Ura in pol vzpona na zgornjo planino Valentinalm, kjer se nam prvič pokaže Coglians. Foto: Matej Podgoršek Vzpon do Volajskega jezera tehnično ni zahteven, a gre za celodnevno turo, saj se v obe smeri prehodi 1.200 višinskih metrov in 18 kilometrov. Najlažje in brezplačno parkiramo na večjem parkirišču nekaj serpentin pod vrhom prelaza, kjer se v desno odcepi makadamska cesta do planine Valentinalm. Mogoče se je zapeljati tudi do planine in tako skrajšati hojo za kilometer in pol v vsako smer, a je pri planšariji, kjer je tudi gostilna s prenočišči, parkiranje plačljivo.

Ob poti nas spremljajo svizci. Dobro prisluhnite. Foto: Matej Podgoršek Po cesti, ki ima eno bližnjico, smo v manj kot pol ure zložnega vzpona na planini Valentinalm (1.220 m). Za njo turo nadaljujemo po še naprej zložni gozdni cesti, ki se v nekaj serpentinah vzpne na zgornjo planino Valentinalm (1.540 m). Ta del ture vzame približno uro in pol. Vzpon je nekaj posebnega tudi zaradi mogočnih gora, ki nas obkrožajo: levo so severne stene Kellerspitzen, desno pa bolj zaobljeni Rauchkofel.

Vzpon po kamniti grapi med Cogliansom in Rauchkoflom Foto: Matej Podgoršek Z zgornje planine nadaljujemo po markirani pešpoti sprva prek pašnikov, nato pa po vse bolj strmi kamniti grapi s številnimi balvani med Rauchkoflom in Cogliansom. Tu običajno ne manjka svizcev. Je pa narava tu povsem drugačna kot v Julijcih, že apnenec in dolomit sta v Karnijcih temnejša, tu pa je še precej rdečkaste breče. V senčnih delih severne stene Cogliansa lahko tudi sredi poletja vidimo kakšno zaplato snega.

Najvišja točka ture Valentin Törl Foto: Matej Podgoršek Po treh urah ali nekoliko manj smo na najvišji točki ture, a to še ni jezero, temveč sedlo Valentin Törl (2.238 m) med Rauchkoflom in Cogliansom. Prek njega pa bomo na drugi strani že videli Volajsko jezero. Sledi še približno 200 višinskih metrov spusta oziroma pol ure hoje navzdol do Volajskega jezera (1.951 metrov). To leži na avstrijski strani meje, v krnici med Cogliansom in Capolagom. Veliko je skoraj štiri hektarje, ob lepem sončnem dnevu je s kuliso več kot 2.500 metrov visokih vrhov res nekaj posebnega. Podobno kot pri nas v Posočju so tudi tu potekali boji v času prve svetovne vojne, napis na obeležju ob jezeru je tudi v slovenskem jeziku.

Volajsko jezero in za njim Wolayerseehütte Foto: Matej Podgoršek

Volajsko jezero/Wolayer See (1.951 metrov)



Izhodišče: parkirišče ob cesti na prelaz Ploče na križišču za Valentinalm (1.100 metrov)

Višinska razlika po poti: 1.200 metrov

Čas za vzpon: tri ure in pol (dve uri in pol za vrnitev)

Dolžina ture: 18 km

Zahtevnost: tehnično nezahtevna pot

Planinski koči sta na obeh straneh meje, avstrijska tik ob jezeru (Wolayerseehütte), italijanska pa na drugi strani sedla Volaia. Sestop oziroma vrnitev na izhodišče opravimo po isti poti, kar pomeni najprej 200 višinskih metrov vzpona. Pot nazaj torej ni najkrajša, vzame vsaj dve uri in pol, tako da si za turo vzemite ves dan.

Koča Wolayerseehütte je odprta in običajno polna pohodnikov. Foto: Matej Podgoršek