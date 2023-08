Pohod pod tretjo najvišjo nemško goro, ki jo je prvi osvojil Slovenec

Watzmann Foto: Matej Podgoršek Najvišji vrh Watzmanna – Mittelspitze (2.713 m) – je slovenski duhovnik in alpinist Valentin Stanič osvojil leta 1800. Istega leta je bil del odprave, ki se je kot prva povzpela na vrh najvišje avstrijske gore Velikega Kleka (Grossglockner). Triglav in Mangart je mož iz Kanala osvojil osem let pozneje. Izmeril je višino najvišje slovenske gore. Omenjen je v prirodoslovnem muzeju Haus der Berge v idiličnem alpskem mestecu Berchtesgaden, ki leži pod to mogočno bavarsko goro. Watzmann je ena težje dostopnih gora Nemčije. Pohod, ki vam ga predlagamo v naslednjih odstavkih, pa je le delno zahteven in zato primeren za večino pohodnikov. To je vzpon do planinskega doma Watzmannhaus (1.930 m). Z 200 posteljami je eden največjih v Berchtesgadenskih Alpah. Postavljen je pod vršnim grebenom Watzmanna, na izjemni razgledni točki.

Königssee Foto: Matej Podgoršek Izhodišče za pohod v osrčje narodnega parka Berchtesgaden je veliko parkirišče pri Königsseeju (celodnevno parkiranje stane osem evrov). To ledeniško jezero – ujeto med navpična pobočja – je dolgo 7,7 kilometra in široko največ 1,2 kilometra. In zato nekoliko spominja na fjord. Globoko je 190 metrov in značilne temnomodre barve. Vožnja z ladjico prek jezera je idiličen izlet, a nas čaka prava akcija – pohod pod Watzmannom. Ker bomo naredili več kot 1.300 višinskih metrov in skupaj okoli 18 kilometrov, ga je treba začeti zgodaj zjutraj, ko je ob jezeru še spokojno, ko še ni množice turistov.

Strma cesta Foto: Matej Podgoršek S parkirišča krenemo skozi vasico, kjer je informacijska tabla z zemljevidom pohodnih poti, do jezera in ob njem desno proti stezi za bob. Ta je bila zgrajena leta 1967, kot prva na svetu. Po asfaltni cesti ob stezi se vzpnemo do štarta, ki ga je pred dvema letoma poškodoval hudournik. In že tam nas čaka kondicijsko najzahtevnejši del poti. Gozdna cesta je prvih 20 minut precej strma, v nadaljevanju pa le nekoliko manj. Najtežja strmina popusti, ko s ceste zavijemo na pešpot. Ne nazadnje bomo do planine Kühroint premagali kar 800 višinskih metrov. Hitrejši jo boste dosegli v dveh urah, po tablah pa je vzpona za tri ure.

Kapelica na Kührointalmu. V ozadju sta že vidna Watzmann in Watzmannhaus. Foto: Matej Podgoršek

Archenkanzel Foto: Matej Podgoršek Na Kührointalmu (1.420 m) se nam prvič odpre pogled navzgor proti Watzmannu in levo na sosednji Kleine Watzmann. Desno od podolgovate gore Watzmann z več vrhovi pa opazimo svoj cilj – Watzmannhaus. Planinska koča je tudi na Kührointalmu pri kapelici. Kot nalašč za zajtrk. Tu lahko pohod še nekoliko podaljšamo. Levo prek planine se sprehodimo do razgledne točke Archenkanzel (1.346 m). Ni daleč, kakšnih 15, 20 minut. Od tam se nam odpre lep pogled na Königssee.

Krajši tehnično zahtevnejši del z nekaj jeklenicami. Foto: Matej Podgoršek Vrnemo se na Kührointalm in mimo kapelice krenemo proti pobočjem Watzmanna. Sprva se zložno vzpenjamo, a se približujemo nižji navpični steni, nad katero bomo videli Watzmannhaus. Čaka nas krajši tehnično zahtevnejši odsek, imenovan Falzalmsteig. Res je nekoliko izpostavljeno in nekajkrat se je treba za nekaj korakov strmo vzpeti prek skal, a ni prehudo. Je varovano z jeklenicami. Te pridejo prav pri sestopu. In ko ta odsek v 15, 20 minutah premagamo, smo na Falzalmu. S te planine se levo prvič odpre pogled še na tako imenovane Watzmann Kindern. To je nekaj nižjih vrhov med Watzmannom in vrhom Kleine Watzmann.

Pogled s Falzalmsteiga proti Waztmannu Foto: Matej Podgoršek

Watzmannhaus (1.930 m)



Izhodišče: Königssee (603 m)

Višinska razlika po poti: 1.300 metrov

Čas za vzpon: od štiri do pet ur

Zahtevnost: tehnično in kondicijsko delno zahtevno

Watzmannhaus Foto: Matej Podgoršek S Falzalma sledi samo še najlažji del poti, dobre pol ure vzpona cikcak po golem travnatem pobočju. Če sta bili spodnji dve tretjini poti precej senčni, sta tu izziv sonce in vročina. Po skupaj štirih ali petih urah vzpona dosežemo Watzmannhaus. Splača se narediti še nekaj deset korak po pobočju navzgor, da bo pogled na ta mogočen planinski dom še lepši. Navzgor nas sicer vabi tudi Watzmann, a vrh, ki ga vidimo, je pravzaprav šele začetek vršnega grebena. Do Watzmann Mittelspitze je od tu še tri ure zahtevnega vzpona, v zadnjem delu plezalnega, tudi po ozkem prepadnem grebenu. Vzpon tako raje končamo z okrepčilom v planinskem domu. Najbolj priljubljena jed na tem koncu je cesarski praženec (Kaiserschmarrn).

Sestopimo po isti poti in utrujene noge osvežimo v Königsseeju.