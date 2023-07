Dolgi poletni dnevi so kot nalašč za pohodne ture iz izhodišč, ki so nekoliko dlje, pri čemer mislim predvsem na Posočje. Prejšnji petek smo vam predlagali krajši in lažji vzpon na Krnsko jezero, tokrat pa gremo iz vasi Trenta po nekaj daljši mulatjeri na Prehodavce, do tamkajšnje koče z enim od najlepših razgledov in do zgornjih Triglavskih jezer.

Zimski bivak in Zasavska koča na Prehodavcih na krasen jesenski dan Foto: Matej Podgoršek Sam sem bil doslej na Prehodavcih samo jeseni, res moram enkrat iti tudi poleti, ko je še odprta Zasavska koča, ki je bila pred štirimi leti nagrajena v akciji Naj planinska koča. Mimogrede: ste letos že glasovali za svojo najljubšo kočo? Zasavska koča na Prehodavcih (39 postelj) ima res enega od najlepših razgledov, saj na nadmorski višini 2.071 metrov stoji tik nad robom doline reke Soče. Ima tudi zimski bivak (24 ležišč). Pravijo, da poleti ljubiteljev gora ne manjka. Ko pa se koča enkrat zapre, boste na poti, opisani v nadaljevanju, med redkimi pohodniki. Tako poleti kot jeseni ima torej vzpon iz Trente na Prehodavce svoj čar. Še posebej, če je tako lep dan, kot sem ga imel sam, in se najvišji vrhovi zrcalijo v zgornjih štirih Triglavskih jezerih. Jezero pod Vršacem, Jezero v Laštah in Rjavo jezero so tik pod Zasavsko kočo, daleč ni niti Zeleno jezero.

Pohodniške ideje Mateja Podgorška lahko na Siol.net spremljate vsak petek.

Upamo, da najdete tudi nekaj zase. Mateja lahko spremljate tudi na Instagramu

Instagram.com/matejtravels, naročite pa se še na njegov kanal na YouTubu.

Pohod začnemo v dolini Zadnjica. Foto: Matej Podgoršek

Zadnji del vzpona gre po mulatjeri, ponekod so takole naložili kamenje. Foto: Matej Podgoršek Številni se na Prehodavce odpravijo z bohinjske strani po dolini Triglavskih jezer (s planine Blato ali od Savice), a s soške strani je pohod približno uro krajši. Izhodišča je dolina Zadnjica (za 50. serpentino z Vršiča). Čeprav je tam precej mest za parkiranje, pa se ta poleti vsaj ob koncih tedna lahko zapolnijo že do šestih zjutraj in pozneje tam vlada manjši kaos. Nekaj parkirnih mest je nekaj sto metrov nižje po glavni cesti v sami vasi Trenta. Ker bomo predlagali sestop po drugi poti, je morda celo bolj pametno parkirati v vasi.

Pohod začnemo z zložnim vzponom po makadamski cesti po dolini Zadnjica. Na prvem razcepu nadaljujemo po spodnji cesti v smeri Doliča in Prehodavcev (zgornja gre proti Pogačnikovemu domu na Kriških podih). Po cesti gremo do konca doline, kjer je nekaj pašnikov in pastirskih koč. Tam se po 45 minutah hoje desno s ceste odcepi markirana pešpot na Prehodavce. Čez nekaj minut bomo tudi na naslednjem razcepu krenili na desno (levo čez Luknjo na Dolič). Tu bo potrebne nekaj previdnosti, saj je treba dvakrat ali trikrat preskočiti hudourniške potočke. Šele zdaj se pot začne strmeje vzpenjati – po Zadnjiškem dolu. Ta je bolj kamnit, na sredini pa prečkamo tudi melišča pod Zadnjiškim Ozebnikom. Za ta del poti – do sedla Čez Dol – bomo potrebovali približno uro in pol.

Zadnji koraki do Zasavske koče na Prehodavcih z razgledom za desetko. Foto: Matej Podgoršek Na sedlu krenemo levo navzgor proti Prehodavcem (desno naprej se pot spušča proti vasi Trenta in to je pot, ki jo bomo izbrali za sestop). Zdaj smo na vojaški mulatjeri, ki so jo cikcak na strmo pobočje naredili v času prve svetovne vojne. Pot je podobna tisti na Pogačnikov dom. Sprva je kar strma, tako da hitro premagujemo višinsko razliko, ki jo je na vsem vzponu več kot 1.400 metrov. Ko se začnemo bližati Prehodavcem, pa mulatjera postaja vse širša (kamni so naloženi tako, da je videti kot kakšna visokogorska avtocesta). Vmes sicer je kakšno razpotje, a je z markacijami in tablami pot do Zasavske koče ves čas lepo označena. Odvisno od pripravljenosti in števila postankov za razglede bomo za ves vzpon na Prehodavce potrebovali dobre tri ali dobre štiri ure.

Panorama od Zasavske koče v smeri zahoda in severa. Vidite, kje se skriva Triglav? Foto: Matej Podgoršek

Prehodavci (2.071 m)



Izhodišče: vas Trenta (620 m) ali dolina Zadnjica (650 m)

Višinska razlika po poti: 1.450 metrov

Čas za vzpon: tri ure in pol do štiri ure

Zahtevnost: tehnično in kondicijsko nezahtevno

Pogled nazaj na mulatjero, po kateri se vrnemo v dolino. Foto: Matej Podgoršek Trud je poplačan z razgledi za čisto desetko. Vzhodno nad jezeri se dvigajo Vršac, Kanjavec, Vršaki, nekoliko južneje so Velika in Mala Zelnarica na levi in Veliko Špičje na desni strani (če omenimo le nekatere vrhove). V smeri zahodu je pod nami dolina reke Soče in nad njo vse od Kanina pa do Bavškega Grintavca, Jalovca, Mojstrovk, Razorja ... Nazadnje se nam bo za Vršacem pokazal še vrh Triglava.

Po okrepčilo v koči se je vredno sprehoditi po zgodnji dolini Triglavskih jezer in si od blizu ogledati prej omenjena jezerca. Spomnimo, da je kopanje ali namakanje v jezerih Triglavskega narodnega parka prepovedano. Sestop v dolino Soče sprva opravimo po isti mulatjeri. Nato pa na omenjenem sedlu Čez Dol raje izberemo levo pot in krenemo po mulatjeri čez Trebiški dol proti vasi Trenta (tudi ta pot je markirana in razcepi so označeni). Tako se izognemo melišču pod Zadnjiškim Ozebnikom in preskakovanju potočkov na koncu Zadnjice. Na glavno cesto pride malo pod vasjo, tako da se moramo do avtomobila v Trenti ali Zadnjici vrniti nekaj sto metrov višje po cesti.

Zgornja dolina Triglavskih jezer. Sprehodite se okrog vseh štirih. Foto: Matej Podgoršek