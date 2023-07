Naš tokratni nasvet za izlet v hribe je pohod do največjega visokogorskega jezera v Sloveniji, do Krnskega jezera. V dneh, ko razgreto ozračje grozi s popoldanskimi nevihtami, o hribih pa razmišljajo tudi manj izkušeni planinci, smo namerno izbrali lažjo, krajšo in senčno turo v osrčju Julijskih Alp.

Članek začenjamo malo drugače: ponovimo najprej nekaj osnovnih nasvetov, kako poleti v gore. Že dan prej preverimo vremensko napoved, saj so popoldanske nevihte (v zadnjih dneh smo bili priča tudi neurjem) precej verjetne. Ta konec tedna bo tako boljša izbira nedelja kot pa sobota. Sam ob napovedi agencije Arso vselej preverim še napoved na aplikaciji bergfex, ki je specializirana za hribe in smučišča po celotnem alpskem svetu. Zaradi zadnjih neurij je pametno preveriti, ali je kakšna pot ali cesta do izhodišča zaprta. Zaradi polomljenega drevja (sredino neurje) so zaprli cesto v dolinah Kot in Krma (ta je ena od najbolj priljubljenih izhodišč za koče Planika, Kredarica in za na Triglav), zaradi vetroloma je zaprta tudi pot na Jerebikovec nad Mojstrano. Pomembno je, da pohod začnemo zgodaj zjutraj, od petih, vsaj ob šestih, da smo na vrhu še pred večjo toplotno obremenitvijo in v dolini že sredi dneva, še preden se razvijejo nevihtni oblaki. Dva, trije ali več litrov vode v nahrbtniku tudi ne smejo manjkati.

Pohodniške ideje Mateja Podgorška lahko na Siol.net spremljate vsak petek.

Mateja lahko spremljate tudi na Instagramu

Instagram.com/matejtravels, naročite pa se še na njegov kanal na YouTubu.

Pogled na Krn Foto: Matej Podgoršek Krnsko jezero (1.391 m) in bližnji Planinski dom pri Krnskih jezerih (zraven njega je še manjše Dupeljsko jezero) ležita v dolini severno od mogočnega Krna oziroma med Velikim Lemežem in Veliko Babo. Gre za največje slovensko visokogorsko jezero, ki je dolgo 390 metrov in široko do 150 metrov. Obstaja pa še tretje krnsko jezero – Jezero v Lužnici, ki pa leži na drugi strani Krna (nad planino Kuhinja). Planinski dom, ki je poleti odprt vsak dan (maja in oktobra pa ob koncih tedna), so odprli leta 1984. Ima več stavb, v njem lahko prenoči 110 ljudi, ima večjo jedilnico ter številne mize in klopi pred njim.

Vzpon po mulatjeri Foto: Matej Podgoršek Najbolj priljubljeno izhodišče za pohod do Krnskega jezera je Dom Klementa Juga na koncu doline Lepena. Gre za stransko dolino ledeniške doline Soče. Šestkilometrska cesta po Lepeni je asfaltirana, pri domu je tudi dovolj prostora za parkiranje. Se je pa v juliju in avgustu v Lepeno z vidika trajne mobilnosti moč zapeljati tudi z javnim prevozom. Je pa res, da prvi avtobus z začetka doline (Kamp Klin) pelje šele ob 7.22, kar je z vidika zgoraj opisane vročine in nevarnosti neviht prepozno.

Pešpot na Krnsko jezero se začne nekaj metrov za domom. Po desetih minutah hoje se razcepi – leva pot je strmejša, desna položnejša. Zadnja poteka po vojaški mulatjeri iz prve svetovne vojne in se zložno vzpenja cikcak na pobočje. Nekajkrat se nam odpre pogled na Lepeno, sicer pa do zgornje postaje tovorne žičnice, ki jo dosežemo po približno uri in 40 minutah, hodimo po senčnem gozdu. Strmina res ni pretirana (pot je sicer precej monotona), zato je pohod primeren tudi za družine z otroki.

Mimo planine proti planinskemu domu in Krnskemu jezeru. Foto: Matej Podgoršek Pri zgodnji postaji tovorne žičnice se pot položi in nas po makadamski cesti pelje po dolini proti planinskemu domu in obema jezeroma. Do doma je še 15 minut, nekaj več pa do Krnskega jezera. Levo nad nami se dviga Velika Baba. Gremo tudi mimo točke, kjer aprila merijo višino snežne odeje (leta 2009 ga je bilo 240 centimetrov), malo pred domom pa je tudi pašna planina. Včasih krave zaidejo vse do Krnskega jezera. Kopanje v jezeru je seveda prepovedano. Se pa na obali lahko usedemo in uživamo v razgledu navzgor proti Krnu.

Do jezera se rade sprehodijo tudi krave z bližnje planine. Foto: Matej Podgoršek

Krnsko jezero (1.391 m)



Izhodišče: Dom v Lepeni (700 m)

Višinska razlika po poti: 750 metrov

Čas za vzpon: dve uri

Zahtevnost: tehnično in kondicijsko nezahtevno

Velika korita Soče Foto: Matej Podgoršek Pohod lahko podaljšate še na bližnjo Planino na Polju. Najprej krenemo po levi strani mimo jezera, nato sledi krajši vzpon prek melišča. Tukaj je nekoliko strmeje, potrebne je nekaj previdnosti. V slabe pol ure smo na ovčarski planini.

Sestopimo po isti poti nazaj v Lepeno. Izlet lahko podaljšamo s sprehodom po Šunikovem vodnem gaju (v Lepeni), z ogledom Velikih korit Soče in pa se osvežimo v hladni biserni reki Soči.

Sprehod po Šunikovem vodnem gaju Foto: Matej Podgoršek