Balerinke so se vrnile v modo, ki bo letos precej izstopala. Podajo se k različnim stilom, nosite pa jih lahko vsak dan za v službo, šolo, na kosilo ali večerjo ter za druge aktivnosti. Trenutno je na voljo pestra izbira od klasičnih do izstopajočih prosojnih balerink. V nadaljevanju članka vam razkrijemo, kje lahko kupite najbolj modne balerinke.

Klasične balerinke bodo vedno dobra izbira

S klasiko ne boste nikoli zgrešili, saj se poda na skoraj vse. So elegantne in minimalistične, zato ne bodo preveč izstopale. Izberite črno ali nevtralno barvo. S tem boste poskrbeli za lahkotno kombiniranje z drugimi kosi oblačil.

Fotogalerija 1 / 9

Ob vročih dneh lahko izberete mrežaste balerinke

Imate raje odprte čevlje? Potem so za vas odlična izbira mrežaste balerinke, ki so vedno bolj priljubljene. Klasične sandale, ki jih nosite poleti, zamenjajte za balerinke, ki jih boste z lahkoto kombinirali s poletnimi oblekami in lanenimi hlačami. Njihova prednost je tudi ta, da se med nošenjem vaši podplati ne bodo potili, saj bo mrežast material poskrbel za dihanje nog.

Fotogalerija 1 / 6

Kristali in bleščice so letos zelo v trendu

Letos se vse vrti okoli bleščic in kristalov, ki jih lahko dodate nase z ličili, oblačili ali pa jih nosite na obutvi. Združite kar dva trenda, kristale in balerinke, ter zasijte v poletju, ki se že hitro bliža.

Fotogalerija 1 / 8

Rdeče balerinke še ne gredo iz mode

Obdobje rdeče barve še ni končano, poleti se bo nosila rdeča v odtenkih češnje. In takšni odtenki se bodo pojavili tudi na balerinkah, ki bodo poskrbele, da boste v koraku s trendi. Z njimi lahko kombinirate bela, črna, bež ali celo temnomodra oblačila. Celotnemu videzu lahko dodate rdečo torbico, ki bo poskrbela za skladnost.

Fotogalerija 1 / 4

Preberite še: