Bleščice so letos še kako priljubljene, sploh na Evroviziji. V svoj videz jih lahko vključite, tako da jih dodate k svojim ličilom, lahko tudi na lase ali pa v svoje modne kose. Poleti pa se odlično podajo tudi na kožo. V nadaljevanju članka vam razkrijemo, kje lahko kupite vse bleščeče kose, ki vas bodo brez dvoma popestrili in popeljali v korak s trendi.

Obleke z bleščicami

Vsaka ženska bi morala imeti v garderobi vsaj eno obleko z bleščicami, saj so letos eden izmed največjih trendov. Odločite se lahko za različne dolžine in kroje. Tudi pri barvah so vaše roke odprte. Pomembno je le, da vsebujejo bleščice, a te lahko dodate tudi sami z bleščečim prahom.

Obutev z bleščicami

V svojo garderobo dodajte superge z bleščicami, ki jih lahko kombinirate tudi na elegantne kose. Namesto superg lahko obujete čevlje z visoko peto z bleščicami. Za poletne dni pa izberite sandale, ki bodo poskrbeli, da vam ne bo vroče.

Torbice z bleščicami

Ko pridemo do torbic, je možnosti neskončno, tudi tistih z bleščicami. Izberite torbico neobičajne oblike in tako boste še dodatno popestrili svoj videz.

Najbolj pigmentirani osvetljevalci

V kozmetični torbici skoraj vsake ženske se najde osvetljevalec z bleščicami, ki vaši koži doda svež sijaj. Zaradi pestre ponudbe se velikokrat znajdemo v dvomu, saj je veliko produktov nepigmentiranih ali pa imajo slabo sestavo. V spodaj pripeti galeriji lahko vidite osvetljevalce, ki so dobro pigmentirani in vas ne bodo razočarali.

Sončna očala z bleščicami

Ko so sončni žarki močnejši, ne pozabite na zaščito oči. S tem lahko popestrite svoj stil in mu tako dodate še kanček bleščečih površin.

Glos za ustnice z bleščicami

Za kožo skrbimo zelo pazljivo, zato včasih pozabimo na nego ustnic. Privoščite jim nego z olji za ustnice in lip glossi. Vsebujejo naj tudi bleščice, tako boste poskrbeli tako za nego kot za lep videz.

Olja za telo z bleščicami

Olja za telo z bleščicami so priljubljena že nekaj časa. Letos pa jih je treba ponovno poudariti, saj bodo vašo kožo naredili svetlikajočo, da bo žarela v odsevu sončnih žarkov.

