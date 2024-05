Viralno poletno obleko lahko končno kupite tudi pri nas

Družbena omrežja so se pred kratkim navdušila nad čudovito poletno obleko. Je preprosta, elegantna in hkrati lepo krojena, vse v eni obleki. Preverili smo še material, ki nas je prav tako navdušil. Zelo ženstveno obleko, ki je zaslovela na družbenih omrežjih, lahko končno kupite tudi v Sloveniji.

Za katero obleko gre?

To je sanjska obleka, ki vas bo popeljala na letni dopust. V barvi, ki bo letos najpopularnejša. Gre za dolgo belo obleko z naramnicami, ki se zavežejo na pentljo. Primerna je za najrazličnejše priložnosti. Nosite jo lahko tako za na plažo kot za v mesto in naravo. Predstavljajte si, da ste sredi Toskane, nosite belo obleko, sedite v naravi na travi in uživate v slastnem pikniku med vinogradi. Sanjsko, kajne?

Kje lahko kupite to minimalistično, a prefinjeno obleko?

Obleko smo najprej zasledili v tujini, odkrili smo jo na TikToku in Instagramu. Ker nas je prepričala že na prvi pogled, smo raziskovanje poglobili in ugotovili, kje jo je mogoče kupiti. Videti je bila zelo prefinjena in kakovostno izdelana, zato smo bili prepričani, da spada med dražje. In ko smo ugotovili, za katero znamko gre, ostali močno presenečeni. Gre za obleko iz Zare, ki je bila najprej dostopna v njihovi spletni trgovini, zdaj pa je končno prispela tudi v fizične trgovine po Sloveniji.

V Ljubljani je dostopna v poslovalnici v središču mesta, v Mariboru jo lahko kupite v poslovalnici Europarka, lahko pa jo naročite tudi v njihovi spletni trgovini.

Fotogalerija 1 / 4

Za vse, ki ste zamudili priložnost za nakup, v spodnji galeriji prilagamo še nekaj alternativ, ki bodo prav tako odlične za poletje.