Benjamin Šeško in vse njegove pričeske #foto

Napadalec nemškega RB Leipziga in slovenske nogometne reprezentance Benjamin Šeško je v zadnjih tednih in mesecih znotraj nogometnih krogov glavna tema pogovorov, ne samo zaradi svojih odličnih predstav, ki jih kaže na zelenicah, ampak tudi zaradi svojih zanimivih pričesk, ki jih visokorasli nogometaš menja kot po tekočem traku.

Enaindvajsetletni napadalec Benjamin Šeško, ki je v pretekli sezoni zasijal v nemškem klubu RB Leipzig, za katerega je v vsej klubski sezoni zabil 18 golov ter jim dodal dve asistenci, svojo odlično formo in predstave kaže tudi v barvah slovenske nogometne reprezentance. To je visokorasli, 195 centimetrov visoki Radečan pokazal že na prvi tekmi z Dansko, ko ga je po močnem strelu le nekaj centimetrov ločilo od izjemnega zadetka, vratnica pa se je po njem tresla še kar nekaj časa.

V zadnjem letu in pol je vroči slovenski nogometaš poleg tekem z visoko oceno, ki jih je pokazal na zelenicah, zamenjal tudi kar nekaj pričesk. V spodnji galeriji si lahko pogledate vse njegove izstopajoče stilske preobrazbe:

Šeško je tik pred začetkom evropskega prvenstva v Nemčiji vsaj za nekaj časa razblinil upe številnih evropskih klubskih velikanov in podaljšal pogodbo z nemškim RB Leipzigom do konca junija 2029. Rdečim bikom iz Lepziga se je pridružil lani, njegova tržna vrednost pa trenutno po zadnji oceni Transfermarkta znaša 50 milijonov evrov, bo pa ta, če bo v dresu Slovenije prikazal bleščeče predstave, zagotovo še zrasla.

Nekaj besed o tem, kako dober je slovenski napadalec, je Šešku še pred dvobojem namenil tudi danski selektor Kasper Hjulmand, ki je Slovenca sicer pohvalil, a ob tem ni pozabil na svojega mladega varovanca v napadu Rasmusa Hojlunda: "Res je. Slovenija ima odličnega napadalca, a ga imamo tudi mi. To je Hojlund (Rasmus Hojlund, 21-letni napadalec Manchester Uniteda, op. a.). Zelo sta si podobna, oba odlikuje hitrost. Šeško ima odlično levo nogo. Je igralec, ki ga poznamo zelo dobro. Za Slovenijo je zelo pomemben, predstavlja zvezdo, mladega napadalca, pred katerim je čudovita prihodnost, a smo se nanj pripravili. Vesel sem, da smo dobro odigrali zadnji prijateljski tekmi. Ko smo se pomerili z Norveško, je zanje igral Haaland (Erling Haaland, eden najboljših napadalcev na svetu in zvezdnik Manchester Cityja, op. a.), ki je napadalec podobnega tipa kot Šeško, in smo ga dobro ustavili," je pojasnil danski strateg, ki vodi rdeče-bele dinamite od leta 2020.

A kot kažejo tudi uradni podatki po koncu tekme med Slovenijo in Dansko, si je boljšo oceno v primerjavi z mladim Dancem prislužil slovenski biser. Šeško je po Flashscoru prejel oceno 6,9, Hojlund pa si je prislužil oceno 6,8. Najvišjo oceno, 8,1 si je prislužil igralec tekme in danski veteran ter strelec rdeče-belih Christian Eriksen.

Visokorasli in hitri slovenski napadalec je do zdaj dres s slovenskim grbom oblekel 30-krat in dosegel 11 golov.

