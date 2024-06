Danes čaka slovensko reprezentanco največja nogometna tekma v zadnjih 14 letih. V Stuttgartu se bo pred več kot 10 tisoč slovenskih navijačev, na stadionu se obetajo veličastni prizori, ki bodo zelo spominjali na legendarno romanje v Amsterdam leta 2000, na Euru udarila s favorizirano Dansko. Njen trener Kasper Hjulmand je pred tekmo pohvalil Benjamina Šeška, a dal vedeti, da so nanj dobro pripravljeni. In da so v pripravljalni tekmi dobro ustavili Erlinga Haalanda, premagali Norveško (3:1), kar je bil tudi njihov svojevrstni preizkus, kako se spopasti s Šeškom. Kakšen bo odgovor 21-letnega vročega slovenskega zvezdnika?

Na papirju bo favorit Danska. Lahko se pohvali z višjo vrednostjo igralcev, od Slovenije je bila boljša že lani v kvalifikacijah za Euro 2024, višje je tudi na lestvici Fifa, kjer je kar 36 mest pred Kekovo četo. Danska je 21., Slovenija pa 57. reprezentanca sveta.

"Favoriti so za to, da se jih premaga," vseeno poudarja Matjaž Kek, ki bo danes s Slovenijo napadal zgodovinsko krstno zmago na evropskem prvenstvu. Dobro pa želijo začeti Euro 2024 tudi v danskem taboru, kjer želijo navijačem prirediti več razlogov za zadovoljstvo, kot so jih na zadnjem nastopu na velikem tekmovanju, ko so v Katarju pregoreli v preveliki želji in na svetovnem prvenstvu osvojili zgolj točko.

Danci so se pripravili na Šeška

Benjamin Šeško želi na Euru 2024 dokazati, zakaj ga uvrščajo med najboljše mlade napadalce na svetu. Foto: www.alesfevzer.com Selektor Kasper Hjulmand se je takrat spopadal s številnimi kritikami, a je vendarle zadržal odgovorni položaj, z boljšimi predstavami v kvalifikacijah za Euro 2024, pa tudi zmagovitim nizom na pripravljalnih tekmah, kjer je za konec ugnal skandinavska soseda Švedsko in Norveško, pa je znova pridobil na priljubljenosti. V Stuttgart je prispel sproščen in samozavesten, o čemer pričajo tudi njegovi odgovori na novinarski konferenci. Niti pod razno ne podcenjuje Slovenije, a med vrsticami daje vedeti, kako se bo moralo, ko bo govora o zmagovalcu dvoboja, na zelenici vendarle največ vprašati Dansko.

Ko je naneslo vprašanje o Benjaminu Šešku, enemu najbolj vročih mladih nogometašev v Evropi, ki ga odlično pozna zlasti danski prijatelj pri rdečih bikih Yussuf Poulsen, je Hjulmand odgovoril: "Res je. Slovenija ima odličnega napadalca, a ga imamo tudi mi. To je Hojlund (Rasmus Hojlund, 21-letni napadalec Manchester Uniteda, op. p.). Zelo sta si podobna, oba odlikuje hitrost. Šeško ima odlično levo nogo. Je igralec, ki ga poznamo zelo dobro. Za Slovenijo je zelo pomemben, predstavlja zvezdo, mladega napadalca, pred katerim je čudovita prihodnost, a smo se nanj pripravili. Vesel sem, da smo dobro odigrali zadnji prijateljski tekmi. Ko smo se pomerili z Norveško (Danska je doma zmagala s 3:1, op. p.), je za njih igral Haaland (Erling Haaland, eden najboljših napadalcev na svetu in zvezdnik Manchester Cityja, op. p.), ki je napadalec podobnega tipa kot Šeško, in smo ga dobro ustavili," je pojasnil danski strateg, ki vodi rdeče-bele od leta 2020.

Rasmus Hojlund je blestel v kvalifikacijah za Euro 2024, nato pa se je njegova strelska forma za reprezentanco ohladila. Foto: Reuters

Njegov stanovski kolega Matjaž Kek sedi na slovenskem stolčku še dve leti več, oba pa poznata zelo dobro svojo ekipo in sta v njej ustvarila odlično vzdušje, polno ekipnega duha.

Zmaga Slovenije nad Portugalsko dala misliti Dancem

Danska spada po besedah slovenskega selektorja Matjaža Keka med deset najboljših ekip v Evropi. Foto: Guliverimage Danskega selektorja ne skrbi malce slabša strelska učinkovitost prvega napadalca Rasmusa Hojlunda. Če je lani blestel v kvalifikacijah za Euro 2024 in v Ljubljani zatresel tudi slovensko mrežo (1:1), je nato na naslednjih osmih tekmah v državnem dresu dosegel le še en zadetek. Premalo za igralca takšnega kova?

"Zadetki prihajajo v valovih. Včasih imaš opravka z obdobje, ko je težko doseči zadetek, a se stvari hitro spremenijo in lahko na naslednji tekmi že zavedaš kot po tekočem traku. Rasmus je motiviran. Dosegal bo zadetke. Zagotovo bodo prišli. Se bo pa potrebno za njih potruditi, saj je morejo priti kar sami od sebe," bo moral mladi zvezdnik Uniteda, za katerega so rdeči vragi lani odšteli Atalanti skoraj 74 milijonov evrov, pokazati veliko svojega znanja, če bo želel prelisičiti Kekovo obrambo.

Slovenija je pred tremi meseci premagala Portugalsko v Ljubljani z 2:0. Takrat je končni rezultat postavil Timi Max Elšnik. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com

Danci verjamejo, da jim bo uspelo, če bodo zadržati sproščenost. "Le tako lahko kontroliramo potek srečanja. Takrat smo najboljši. Prva tekma na prvenstvu je vedno težka, na tej tekmi smo favoriti, a Slovenijo izjemno spoštujemo. To je odlična ekipa, kar je pokazala tudi na tekmi proti Portugalski," je spomnil na najbolj odmevno zmago Kekove čete, ko je konec marca v Stožicah moral priznati premoč sloviti Cristiano Ronaldo (0:2).

"Morali se bomo izjemno potruditi," je poudaril danski selektor, ki na velikih tekmovanjih na prvi tekmi ni še nikoli zmagal. Na Euru 2020 je ostal praznih rok na šokantni tekmi proti Finski (0:1), kjer je svet trepetal za usodo Christiana Eriksna, na SP 2022 pa je remiziral brez zadetkov proti Tuniziji (0:0).

Navijači Danske na zadnjem velikem tekmovanju (SP 2022) niso imeli pretiranih razlogov za zadovoljstvo. Kako bo letos v Nemčiji? Foto: Reuters

"Zmaga je zelo pomemba. Naredili bomo vse, da zmagamo. Takšen bo tudi naš pristop. Zaigrali bomo hitro in odprto, upam da tudi sproščeno. V Nemčijo je prišlo 20 tisoč naših navijačev, med njimi tudi moja družina. Neverjetno bo priti na igrišče in nastopiti pred našimi navijači, se že veselim tekme," je še dodal Hjulmand, ki bo danes skušal v taktičnem obračunu premagati tekmeca Keka. Spektakel v Stuttgartu se bo začel ob 18. uri.