Ko smo v soboto krenili iz Wuppertala proti Stuttgartu, kjer se bosta v nedeljo za točke na Euru 2024 pomerili Slovenija in Danska, smo na eni izmed bencinskih črpalk v bližini Darmstadta naleteli na skupino zelo simpatičnih sogovornikov iz Köbenhavna. So zvesti podporniki danske reprezentance, v nogomet so vpletli tudi rivalstvo s Slovenijo v kolesarstvu, hkrati pa ponudili idejo, ki bi jo verjetno podpisala oba reprezentančna tabora. V tem primeru bi najkrajšo potegnili Angleži!

Nemčija je v teh dneh mravljišče nogometnih navdušencev, ki so deželo klobas in piva s svojimi navijaškimi dresi obarvali z najrazličnejšimi odtenki. Danskih navijačev, ki prisegajo na rdečo in belo barvo, ni težko zgrešiti. V Nemčijo, njihovo južno sosedo, se jih je odpravilo ogromno. Tako jih velja v Stuttgartu, kjer se bo v nedeljo začelo zares in bo Slovenija prvič po 24 letih odigrala tekmo evropskega prvenstva, pričakovati še več kot podpornikov Kekove čete.

Tudi Slovenija ima lahko dober dan

Na svojem popotovanju do Stuttgarta smo naleteli na skupino mladeničev, ki že dolgo poosebljajo zvestobo do reprezentance. Imeli so kaj povedati. Slovenijo so nazadnje spremljali v živo lani v kvalifikacijah za Euro 2024, ko je Danska na domačem stadionu Parken zmagala z 2:1 in bila na zelenici bistveno boljša od Slovenije. "Slišal sem, da takrat niste igrali z najboljšimi igralci, ker ste jih čuvali za zadnjo tekmo s Kazahstanom," je Jonas, najbolj gostobeseden iz skupine danskih navijačev iz Köbenhavna, dal vedeti, kako na Danskem te zmage nad Slovenijo ne jemljejo ravno kot realen prikaz razmerja moči med reprezentancama.

Danski navijači upajo, da bodo na Euru v Nemčiji ostali še dolgo. Foto: R. P.

"Ne. Dobro se spomnimo, kako smo pred tem v Ljubljani remizirali z 1:1 in imeli kar nekaj sreče, da nismo izgubili. V nedeljo bo tako na Euru zelo zanimivo. Stavne hiše pravijo, da nam pripada vloga favoritov, a ima lahko dober dan tudi Slovenija. To bo zelo pomembna tekma za obe, to je začetek Eura, zato smo kar nervozni," se je njihov prvi optimizem, ko so pred začetkom pogovora omenjali celo visoko zmago s 4:0, vendarle prelevil v zmernejšo realnost, v kateri priznavajo, kako ne smejo Slovenije niti pod razno podcenjevati.

Skoraj so zamočili s San Marinom. Bilo je neugodno.

Danska je lani presenetljivo izpustila iz rok vodstvo z 2:0 v Kazahstanu. Foto: Reuters Z dansko reprezentanco so v dobrem in slabem. Skoraj na vseh gostovanjih. "V zadnjih treh letih nismo šli le v Kazahstan. Zagotovili smo si privilegij, prejeli točke zvestobe, s katerimi lahko lažje prideš do vseh vstopnic. To nam je všeč. Nočemo izpustiti takšnih tekem kot je Euro," so se v Nemčijo podali dobre volje.

S kakšnim dosežkom Danske pa bi bili zadovoljni na tem Euru? "Na SP 2022 v Katarju smo po tistem polfinalu na Euru 2020 pričakovali veliko, a nato osvojili le eno točko in dali le en zadetek. Po tem neuspehu smo malce zmanjšali pričakovanja, ki pa so zdaj znova zrasla (smeh)," je pojasnil danski navijač, njegov prijatelj pa je vskočil v njegovo besedo in dodal, kako je tudi Danska lani pokazala dva različna obraza, kar je zmedlo navijače.

V Nemčijo se v teh dneh odpravlja na deset tisoče ljubiteljev nogometa. Foto: Guliverimage/dpa

"Veliko smo nihali. Izgubili smo v Kazahstanu, čeprav smo vodili z 2:0, pa skoraj zamočili s San Marinom, tako da je bilo kar neugodno. Zdaj, ko pa smo v Nemčiji, ki je najboljše možno prizorišče za Euro, smo polni dobre energije. Lahko pridemo daleč, a bo za začetek vse, kar bi bilo po skupinskem delu, za nas uspeh," bi jih zadovoljilo že napredovanje med najboljših 16.

Naj ostane pri tem: Danska prva, Slovenija druga

Danci bi najraje videli, da angleški zvezdniki ostanejo brez napredovanja. Foto: Reuters Kako se bo razpletlo v skupini C, v kateri nastopata tudi Anglija in Srbija? Naši danski sogovorniki so ponudili simpatičen predlog. Vsaj za nekatere.

"Upajmo, da ostane na Euru tako kot na Tour de Francu. Da je Danska prva, Slovenija pa druga. Da Vingegaard zmaga, Pogačar pa ostane drugi. Tako je bilo tudi lani v naši kvalifikacijski skupini. Danska prva, Slovenija pa druga. In da nato skupno zafrknemo Anglijo. Da smo prvi, Slovenija pa ostane večno druga. Če bi bilo tako, ne bi imeli najbrž nič proti? Mi prvi, vi drugi, za Anglijo pa nam je popolnoma vseeno. Upamo, da kar izpade. Mi smo prvi, Slovenija druga, Srbija gre naprej kot tretja. Anglija pa naj gre kar domov. Tako da, Slovenija, pripravite se, da boste drugi. Tako kot na Tour de Francu," se je nasmejala skupina prijateljev, ki jih druži marsikaj, tudi ljubezen do danskega športa, zlasti nogometne reprezentance. In kolesarskega asa Jonasa Vingegaarda.

Vingegaard bo nastopil v Franciji le, če ...

Bo Jonas Vingegaard branil zmago na letošnjem Touru? Foto: Guliverimage Glede slovenske reprezentance in njenih najmočnejših orožij so bili enotnega mnenja. "Pri vas sta najboljša Benjamin Šeško in vratar Jan Oblak. Da, to sta naša rivala. Še več pa jih bomo spoznali v nedeljo," je povedal Jonas, nato pa se je priključil eden izmed prijateljev in dodal: "Eden najboljših pri Sloveniji je Pogačar. Zelo prijeten športnik je," ga imajo po svoje radi, čeprav seveda, zlasti ko je govora o francoski pentlji, navijajo iz srca, da bi ga prehitel danski junak Vingegaard.

Pa bo zvezdnik Visme - Lease a Bike po vseh težavah zaradi padca v Baskiji sploh lahko nastopil letos v Franciji? "Vem, da bo sodeloval le v primeru, če bo stoodstotno pripravljen. Ne bo šel v Francijo, da bi se uvrstil med najboljših deset. Zanima ga le zmaga. Zdaj je okrog njega še vse skrivnostno, veliko je psiholoških igric. Čeprav smo Danci, tudi mi ne vemo vsega o njem (smeh)," so razkrili Skandinavci, oboroženi s prepoznavnimi rdečimi in belimi dresi, so pa ob omembi Slovenije vselej poudarjali tudi veličino Tadeja Pogačarja.

Tudi Dance je navdušil način, s katerim je Tadej Pogačar prišel do skupne zmage na nedavnem Giru. Foto: Ana Kovač

"Pogačar je res prijazen fant, super kolesar," so pri tem malce pozabili na Primoža Rogliča, a dali vedeti, kako spoštujejo Slovenijo, saj ima kot majhna država kar dva tako velika kolesarska asa.

Ljubljana jih je navdušila. Pa tudi pivo.

Lani je v Ljubljano na kvalifikacijsko tekmo za Euro 2024 prišlo veliko Dancev. Med njimi so bili tudi naši sogovorniki. Foto: Vid Ponikvar Zaradi danske reprezentance so obiskali veliko sveta. Lani so bili tudi v Ljubljani in se vrnili domov z lepimi vtisi. "Fantastično je bilo. Obožujem to mesto. Je pa res, da se je naše ogrevanje začelo prekmalu, tako da me ne sprašujte o podrobnostih s tekme. Po njej sem si moral še enkrat ogledati vrhunce," se je zasmejal in dal vedeti, kako ga je ob poletni sparini v Sloveniji ponesla tista pregovorna navijaška žeja, da najraje po grlu steče hladno pivo.

"Začeli smo že ob 11. uri, bilo je 32 stopinj, tako da smo morali skrbeti za osvežitev in ohladitev. Tekma je bila zvečer, tako da smo se dolgo ogrevali ob pivu. Imate pa lepo državo in lepo mesto. Ljudje so prijazni. Ljubljana je v bistvu majhna, vse je blizu, tako da nam niti ni bilo treba uporabljati javnega prevoza. Krasno je bilo," se rad spominja prigod iz Slovenije.

Obeta se dansko-slovenski vrvež v Stuttgartu

Morda pa se v nedeljo ponovi tudi rezultat. Tista tekma se je končala brez zmagovalca (1:1). Nenazadnje ne bi imeli nič proti, če bi se tudi ta v nedeljo, le da se v nadaljevanju uresniči njihova napoved. Da bo Danska prva, Slovenija pa druga. In da se potem morda reprezentanci srečata še kdaj v izločilnem delu. To bi bilo šele veselje. Danci bi to z veseljem sprejeli. "Se potem vidimo na Euru še na dveh tekmah," so nam v smehu pomahali v slovo in se odpravili proti Stuttgartu, kjer bodo tako kot večina danskih navijačev kampirali v okolici mesta, nato pa v nedeljo napolnili ulice nemškega velemesta.

Danci bodo ta konec tedna kampirali v bližini Stutgarta. Foto: R. P.

A pri tem ne bodo osamljeni, saj bodo srečali več kot deset tisoč slovenskih navijačev. Tako se obeta nepozaben vrvež, ki bi se lahko vpisal v zgodovino slovenskega nogometa.