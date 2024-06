Andraž Šporar je eden najiskrenejših sogovornikov v slovenski reprezentanci. Nogomet doživlja s posebno strastjo, pred zgodovinsko tekmo, to bo prav za vse varovance Matjaža Keka krstni nastop na velikem reprezentančnem tekmovanju, pa je zelo vzhičen. Če bi bilo po njegovo, ne bi imel nič proti dobitni kombinaciji, ki bi slovenske navijače spravila v ekstazo. Njegov sanjski recept se glasi: zmagi nad Dansko in Srbijo z 1:0 ter zagotovljen preboj med 16 še pred zadnjo tekmo z Anglijo! To bi bilo izjemno darilo tudi za njegovega sina Julijana, ki bo v ponedeljek praznoval prvi rojstni dan.

Lani sta v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo mrežo Danske zatresla le dva Slovenca. Erik Janža se je v Köbenhavnu izkazal z izjemnim prostim strelom (1:2) in prispeval častni gol za poraz, Andraž Šporar pa je nekaj mesecev prej v Ljubljani Slovenijo popeljal v vodstvo nad Skandinavci, a so favorizirani gostje nato le osvojili točko (1:1).

Mrežo Danske sta lani v kvalifikacijah za Euro 2024 zatresla Andraž Šporar in Erik Janža. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Ljubljančan, ki je letos dopolnil 30 let, tako dobro ve, kakšen je občutek, ko Kasperja Schmeichla prisiliš, da mora po žogo v svojo mrežo. Bi lahko to izkusil tudi v nedeljo? "To bi znal ponoviti, a bi bil tudi izredno vesel, če bi to uspelo kateremu izmed mojih soigralcev in bi z 1:0 premagali Dansko," se je zasmejal Šporar.

Upa, da bodo slovenski navijači v Nemčiji še dolgo

Avtobus, s katerim potujejo nogometaši Slovenije med Eurom iz hotela do stadiona in nazaj. Foto: R. P. Dobre volje te dni v slovenskem taboru resnično ne manjka, kar je vedno dobrodošlo in pozitivno. Ko začnejo delati in trenirati, igralci kar tekmujejo med seboj, kdo bo bolj zavzeto upošteval navodila selektorja Matjaža Keka. Vložek je ogromen, na mizi je zgodovinska priložnost, da bi se Slovenija prvič prebila v izločilni del velikega tekmovanja. Nihče noče zapraviti takšne priložnost, ampak osrečiti domovino. "Upam, da se bodo slovenski navijači zadržali tu še tri, štiri tedne," si napadalec Panathinaikosa želi, da letos na nemških stadionih ne bi odigral le treh tekem, ampak še kakšno več.

V zadnjih dneh se je večkrat zamislil, ko je doživel oziroma videl določeni stvari, ki so ga spomnile na veličino tekmovanja, kot je Euro. "V Nemčiji se vozimo z avtobusom, na katerem je slovenska zastava. Ko smo prišli z letalom, so nas zalivali z vodo. Čuti se pozitivna trema, vzhičenost, čutim malce adrenalina. To ni navadna tekma. To bo za mnoge tekma kariere," je ponovil misel, ki jo je poudaril že po zadnji tekmi z Bolgarijo.

Vzdušje na začetku tretjega treninga slovenske reprezentance v Wuppertalu:

"Te priložnosti ne doživljam kot breme. Čuti se pozitivna trema, zame in večino nas bo to tekma kariere. Upam, da se bomo veselili," se nadeja dobrega rezultata dvoboja v Stuttgartu, na katerem bo Slovenija prekinila 24-letni post nepojavljanja na evropskih prvenstvih.

Možnosti Slovenije za zmago? Petdesetodstotne!

V nedeljo pričakuje odprto tekmo z Dansko. Foto: R. P. Strelec zadnjega slovenskega zadetka pred Eurom, ko je postavil končni rezultat na prijateljski tekmi z Bolgarijo (1:1), se zaveda da v druščini Danske, Srbije in Anglije ne bo lahko. Opozarja pa tudi, kako je slika z zadnje medsebojne tekme z Danci (1:2 v Köbenhavnu) malce izkrivljena in iz takratne nemoči Slovencev na severu Evrope ne bi smeli delati resnejših zaključkov.

"Tista tekma na Danskem ni realna (1:2), ker smo hočeš nočeš vsi razmišljali o tekmi s Kazahstanom. Bolj realna je tekma v Ljubljani (1:1). V nedeljo pričakujem podobno odprto tekmo, možnosti za zmago so 50:50. Odločalo bo, kdo si bo več želel, kdo bo pobral več drugih žog. Če bomo to mi, imamo dobre možnosti za prvo zmago."

Poudaril je tudi dobitno kombinacijo, ki se je zagotovo ne bi branil nihče v Sloveniji. Da bi Slovenija premagala Dansko in Srbijo z 1:0 ter si s tem zagotovila napredovanje še pred zadnjo tekmo z Anglijo. In si s tem prislužila celo privilegij, da bi lahko proti na papirju najmočnejšemu tekmecu v skupini spočila kar nekaj prvokategornikov. "En zadetek bi dal proti Danski, enega pa proti Srbiji, pa smo naprej. No, malce heca," se je zasmejal Šporar, ko so ga vprašali, kako bi porazdelil svoja zadetka, če bi mu jih na tem Euru namenile višje sile.

Na Euro niso prišli zaradi tega, da bi z družinami hodili na piknike

Andraž bo imel pred tekmo z Dansko še dodaten motiv. Njegov sin Julijan bo v ponedeljek, torej le dan po srečanju v Stuttgartu, dopolnil eno leto. Le kaj bi bilo slajšega, kot darilo ponosnega očka za prvi rojstni dan v obliki dobre predstave in ugodnega rezultata proti Danski, ki bi spravil na noge celotno domovino?

Pa bo Šporar sploh imel med Eurom priložnost za srečanje z družino? "Pomahal ji bom lahko z igrišča, to pa je tudi vse, kar bom lahko storil. V Nemčijo nismo prišli zaradi tega, da bi z družinami hodili na piknike, ampak smo v hotelu. Smo v karanteni, osredotočeni smo na nogomet. Če bomo imeli po dveh tekmah šest točk, bo selektor verjetno dovolil, da bi se videli z družinami, drugače načeloma glede tega ni heca. Tako da jim bomo lahko na stadionu le pomahali," je pojasnil, kaj je na prvem mestu.

Andraž Šporar komaj čaka trenutek, ko bo lahko pred tekmo z Dansko skupaj z več kot deset tisoč rojaki prepeval Zdravljico. Foto: www.alesfevzer.com

Obeta se tekma, na kateri ima slovenska reprezentanca dvojno priložnost za zgodovinsko zmago. Za prvo nad Dansko, ki je tradicionalno ena najbolj neugodnih tekmecev za Slovenijo, ter prvo na največjem tekmovanju v Evropi. V Stuttgartu se bo v nedeljo začel spektakel ob 18. uri, malce pred tem pa se obetajo nepozabni prizori, ko bo odmevala Zdravljica iz grl več kot deset tisoč slovenskih navijačev! Pa tudi Kekovih bojevnikov, med katerimi bo še kako motiviran Šporar.