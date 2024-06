Je eden najpomembnejših slovenskih reprezentantov. Po mnenju Zlatka Zahovića in Marinka Galiča eden najboljših, če ne celo najboljši, kar jih je nastopilo v kvalifikacijah za Euro 2024. Selektor Matjaž Kek se zaveda pomena Petra Stojanovića za izbrano vrsto. S svojo borbenostjo in nepopustljivostjo predstavlja zgled marsikomu, zato je bila bojazen ob tem, da bi ga lahko Slovenija zaradi poškodbe izgubila, še toliko večja. Nekaj dni pred dvobojem z Dansko pa so lahko slovenski navijači pomirjeni.

Po zadnji pripravljalni tekmi z Bolgarijo (1:1) so močno odmevale besede selektorja Matjaža Keka, ki je potožil, kako zdravstveno stanje treh izbrancev (Benjamin Verbič, Miha Blažič in Petar Stojanović) še ni na želeni ravni, s katero bi se lahko zoperstavili zahtevnim naporom na Euru. Namignil je celo, da bo moral, če bodo omenjeni igralci še naprej tako serijsko preskakovali treninge, poseči po menjavah.

Petar Stojanović komaj čaka na začetek največjega turnirja, na katerem je kdajkoli tekmoval. Nanj je zelo ponosna družina. Foto: Mediaspeed

Po nekaj dneh, Slovenija je vmes odpotovala v Nemčijo in se utaborila v Wuppertalu, pa je nad reprezentanco posijalo sonce. Dobesedno. V primerjavi z uvodnim treningom so nogometaši končno računali na toplejše, poletju veliko primernejše temperature, kot so jih spremljale v prejšnjih dneh.

Zahvala zdravnikom in fizioterapevtom

Srca navijačev pa so lahko ogrele besede 28-letnega Stojanovića, ki je povedal, kako resda ni bil nikoli pod vprašajem za Euro, a je bil vseeno poškodovan. "Imel sem težave, zaradi poškodbe mišice nisem mogel trenirati, niti odigrati zadnje tekme (1:1 z Bolgarijo), a vse s ciljem, da se pripravim na prvo tekmo na Euru," se je nogometaš Sampdorie, ki bi lahko v poletnem prestopnem roku zamenjal delodajalca, zahvalil zdravstveni službi, s pomočjo katere je zacelil poškodbo in se vrnil na zelenico.

"Zdravstvena služba vrhunsko dela. Naporno dela po cele dneve. Najbolj je zaslužna, da sem pripravljen za prvo tekmo," je pred drugim treningom v Wuppertalu zaupal Stojanović in priznal, kako je zaradi poškodbe pred odhodom na Euro nemirno spal.

"Skušal sem trenirati, a ni šlo, saj je to mišica, kjer obstaja veliko tveganje," se je zavedal resnosti položaja, v katerem se je znašel. Opravil je tudi preglede z magnetno resonanco, ki niso pokazali ničesar konkretnega. A še vedno je čutil težave z mišico in ni mogel trenirati. Nato je šlo s pomočjo zdravnikov in fizioterapevtov le na bolje.

Ni lepšega dopusta, kot je to, kar doživlja zdaj

Slovenski nogometaši so nastanjeni v hotelu Vesper. Foto: R. P. Zdaj se v Wuppertalu, kjer je zelo zadovoljen s pogoji na igrišču na stadionu Zoo in hotelom Das Vesper, pripravlja na nedeljski spektakel v Stuttgartu, obračun z Dansko. "Tu se počutimo kot na Brdu pri Kranju," je poudaril Stojanović in v šali dodal, da je ena redkih razlik, da se morajo z natakarji pogovarjati v drugem jeziku.

"Ni lepšega dopusta, kot je to, kar doživljam zdaj," ga spremlja poseben ponos, saj bo prvič udeleženec velikega tekmovanja. Ponavadi je velika tekmovanja spremljal po televiziji, ko je bil z družino na poletnem oddihu. Tokrat bo drugače. In še slajše. Preostale tekme Eura si bodo v hotelu Vesper, kjer je nastanjena Kekova četa, ogledali na velikem televizorju, kjer imajo na voljo tudi slovenske programe.

Tokrat pred praznimi tribunami Drugi trening slovenske nogometne reprezentance je v nasprotju s sredinim, ki je bil odprt in ga je spremljalo skoraj pet tisoč mladih nemških šolarjev, minil pred praznimi tribunami. Kako je potekal današnji trening v Wuppertalu? Novinarji smo bili lahko prisotni v uvodnih 30 minutah, ko je bilo v ospredju še ogrevanje. Na levem robu igrišča so se ločeno pod vodstvom Boruta Mavriča ogrevali vratarji, kapetan Jan Oblak, ki ga v nedeljo čaka velik izziv proti Danski, je plenil pozornost z mirnostjo in dobrimi obrambami.

Na Dance imajo mešane spomine. Lani so Skandinavci na gostovanju v Sloveniji stežka ostali neporaženi, doma, takrat je Stojanović izpustil tekmo in varčeval z močmi za končni spopad s Kazahstanom, pa so bili boljši od Kekove čete.

"V Ljubljani smo igrali dobro, druga tekma pa je dokaz, da imamo lahko z Dansko velike težave, če ne damo vsega od sebe. Danci so tehnično in fizično zelo močni, igrajo v najboljših ligah na svetu, tako da bomo morali biti agresivni in dobro pripravljeni," je izpostavil pogoj, zaradi katerega bi Slovenija, če ga ne bo izpolnila, lahko ostala brez točk proti evropskim prvakom iz leta 1992. "Če delujemo kot ekipa, lahko naredimo marsikaj. Posameznik ne more ničesar. Vsi vemo, da imamo veliko dobrih igralcev, ampak naš adut je vsa Slovenija," se v prvo tekmo podaja s ciljem, da Slovenija s tistim, kar najbolje zna, v nedeljo prekriža načrte Danski.

Dvoboj med Slovenijo in Dansko bo v nedeljo ob 18. uri v Stuttgartu.